Internacional: Tur hende ta siguiente e desaroyo di e accion den lama Caribe cu Merca ta bezig ta bombardia botonan di contrabanda. Den siman Merca a bolbe tira un boto y mata 6 persona aden boto carga cu droga segun Merca.
Mientras presidente di Merca Donald Trump a defende e atakenan letal di su administracion riba botonan supuestamente asocia cu narco teroristanan na costa di Venezuela, el a indica cu e campaña militar por sigui riba “tera”.
Nos a stop casi completamente riba lama, awor nos lo stop e na tera Trump a bisa den oficina Oval.
Sigur nos ta mirando riba tera awor, pasobra nos tin e lama hopi bon bou di control. Nos a haya un par di dia unda nos no a haya ni un solo barco, y mi ta considera esey un bon cos, no un cos malo” Trump a agrega.
Trump a afirma cu e esfuersonan di Warda Costa durante e ultimo 30 aña pa stop traficantenan di droga tabata “totalmente inefectivo” y “nunca no a funciona” ora nan a wordo conduci na un manera “politicamente corecto”
“Nan tin boto mas lihe” Algun di e boto aki ta realmente, speedboat di clase mundial, “Trump a bisa. “Pero nan no ta mas lihe cu misil” Nos a bin ta purbando pa añanan y hopi di e droganan, 25% pa 30% lo a drenta via lama. Awor aki mi ta bisa cu ningun di nan ta drenta via lama.