E vakantie grandi aki, Heart-Centered Leadership Foundation (HCLF) ta ofrece hobennan e oportunidad pa descubri nan potencial berdadero na “True North Summer Camp”. E “summer camp” pa hoben (13-16 aña) ta inclui 3 dia di un experiencia transformativo diseña pa yuda hobennan explora ken nan ta y kiko nan kier den bida. Mescos cu un compas ta punta pa nort, True North Summer Camp ta yuda guia hobennen den direccion di nan mesun trayecto autentico, encurashando desaroyo, confiansa den nan mes, descubrimento personal y confiansa den nan mes.

True North Summer Camp ta ofrece e combinacion perfecto di actividadnan creativo y activo pa yuda hobennan florece. For di sesionnan creativo cu ta enfoca riba pone metanan, resolve problema, y expresion personal, pa aventuranan cu ta promove teamwork y colaboracion. E programa ta diseña pa yuda hobennan desaroya inteligencia emocional, habildadnan den liderazgo, y amistadnan duradero.

“E ta mas cu djis un kamp, e ta un experiencia cu ta yuda hobennan wak e miho den nan mes y den otro,” a remarca Deanna Lampkin, trahado hubenil na HCLF. Cada actividad ta diseña pa duna participantenan e hermentnan y perspectivanan cu por yuda nan cu scol, na cas y bida.

True North Summer Camp lo tuma luga 30 y 31 di Juli y 1 di Augustus for di 11:00 AM pa 3:00 PM tur dia, na Teresita Center. Pa mas informacion tocante inscripcion por tuma contacto cu e fundacion via whatsapp na 5841211. Por bishita Heart-Centered Leadership Foundation su facebook page tambe pa e link directo pa inscribi. E summer camp ta posibel danki na sosten di Kinderpostzegels.

Tocante HCLF:

Heart-Centered Leadership Foundation (HCLF) ta un fundacion cu a keda estableci na 2008 cu e meta pa inspira y empodera hobennan di Aruba. Desde 2012 e fundacion ta ofrece diferente tayer, actividad y seminario unda hobennan ta haya oportunidad pa desaroya nan caracter y habilidadnan cu ta fortifica nan desoroyo personal y profesional.