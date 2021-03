Trudy Hassell: Ningun momento ma wak Blauw y e no a ni subi mi auto

Diasabra atardi sra Trudy Hassell tabata para dilanti di prizon KIA pa e duna su banda despues cu Toko di AweMainta a sale atake cu e lo tin algo cu blauw. Trudy a cuminsa na gradici e medianan cu a presenta pa scucha su banda di medaya na un manera profesional. A tilda Hassell di diferente asunto y e ta lamenta profundamente. Hassell a menciona cu un media di comunicacion prome cu e saca un informacion e mester busca pa sa si e informacion ta veridico y corecto of no, no por cuminsa acusa personanan y cierto cosnan cu e media a saca absoultamente no ta basa riba ningun clase di berdad.

Trudy a bisa cu enberdad diabierna e tabata na KIA para pafo pasobra el a compronde cu Quant lo sali for di prizon y ta bay den libertad. E motibo pakico mi a presenta ta pasobra manera ma haci añanan largo cu masha hopi persona cu a haya nan mes envolvi den cierto actonan cu a hibanan hopi leu, y mi a purba tur e añanan ey pa duna conseho na e personanan aki pa no ripiti e actonan aki nunca mas. Ayera no tabata un excepcion.

Trudy Hassell a menciona door cu mi tabata director di KIA mi a cuminsa cu proyecto di resocialisacion y reintegracion di detenidonan pa asina e momento cu nan recobra nan libertad nan por sali den nos sociedadna un forma cu nan no ta bay comete otro actonan y e sociead mes lo ricibinan yudanan pasa door di e procesonan aki. sra Hassell a menciona cu el a cuminsa haci esaki momento cu e tabata director di KIA y sr Quant tambe ta un di nan y hunto cune tabatin hopi mas detenido y ami tabata duna conseho pa nan realisa cu loke a sosode no mester pasa mas.

Trudy Hassell a menciona diabierna ma bin cu e meta ey, ma bin pa papia un rato cu Quant mustre cu loke a pasa den pasado tin cu lage den pasado y pa nunca mas e ripiti y awo cu e ta cuminsa cun etapa nobo den su bida cu sigur e mester sigui bay dilanti y cana strit, esei tabata e unico motibo cu ma bin. Ningun momento ma mira Quant y e no a ni subi mi auto debi na compromiso di trabou ma bandona e sitio.

E medianan presente a haci full un show y draai e storia a saca potret di mi auto y enbes di bati riba e bentana nan a dicidi di saca e auto y fabrica e storia unda aparantemente mi tabatin relacion amoroso cu cu e persona durante su estadia den KIA y cu door di esei mi a presenta na KIA. “Lagami desmenti esaki categoricamente” Trudy a bisa y un bes mas mi ta bay cuminsa tuma pasonan legal pa asina e medio di comunicacion aki bay retifica y mi no ta bay acepta mas hopi aña mi mester a soporta hopi engaño, mentira columina nan di prensa cu tabata publica di mi persona.

17 aña pasa mi a bin cu e proyecto di Lets Talk ma yuda hopi hoben den problema semper ma yuda tur hende cu a bati na mi porta y semper mi porta ta habri pa yuda, y awe e no ta bay cambia tampoco semper mi lo sigui yuda tur hende pasobra mi ta kere cu tur persona cu a comete erornan den nan bida merece un chens mas y si nos sosiedad keto bay ta keda acusa e hendenan aki ora nan sali, y enbes di dunanan un man pa laga e pasado den pasado mi ta kere cu e cantidad di hende cu ta bisa residivista ta hendenan cu ta bolbe bek KIA ta grandi.

