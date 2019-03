Trudy Hassel ta refuta tur rumor cu detenidonan na Guarda Nos Costa ta pasa malo

Ultimo dianan tin hopi rumor ta core rond relaciona cu e detenidonan ilegal na Guarda nos Costa (GNC) y Huis van Bewaring, cu nan lo ta hayando un mal trato for di funcionarionan.

Cu nan ta muri di hamber, cu nan ta pasando den situacionnan inhumano, despues cu nan wordo gara. Sinembargo, Trudy Hassel di Guarda nos Costa, ta refuta tur e ponencianan aki y a duna di conoce cu Inmigracion Aruba ta depende di varios factor, cual nan no tin den nan man.

Mas aleu, Sra. Hassel a comenta cu tur dia ta entrega cuminda, mainta, merdia y atardi, na GNC pa e detenidonan. E detenidonan ta come tres biaha pa dia. Es mas. A amplia tambe e posibilidad. Tin biaha tin cu haci’e un tiki menos, pasobra naturalmente GNC no ta un fruteria cu bo por bin cu truck yena cu fruta pa entrega. Tin cu tene na cuenta cu higiena, tin cu tene na cuenta cu hopi factor. Ta asina cu e mainta, personanan ta wordo saca for di nan cel, nan ta haya oportunidad pa desayuna den e sala di recreo cu ta cu airco y television.Nan ta come eyden, nan ta socialisa, etc. cu ta dura mas of menos 1 ora. Esunnan cu ta interesa, ta bay pafo, nan por huma, etc.

Despues pa 12’or, nan ta haya cuminda cayente, bastante bon pa come, segun Sra. Trudy Hassel. Despues di esey nan por bay pafo pa huma. Ta keda un ora of un ora y mey, depende di e situacion. Tin casi celebracion di cumpleaños eyden, tin comemento di bolo, tocamento di un of otro instrumento, tin fiesta, pa asina tene e alegria y trata tur hende humanamente. Anochi, un biaha mas tin e famoso sandwich, cu nan ta come tambe y nan por cumpra nan koffie.

Na GNC nan tin aparato den e salo pa cumpra cuki, tur sorto di cos cu nan ta desea di come, refresco, etc.

Sra. Hassel ta desmenti categoricamente cu e personanan aki ta muri di hamber. Ta casi haci e oportunidad mas posibel, door di tin biaha bestel mas cuminda cu normal, pa esunnan cu ainda tin un tiki hamber, pa duna nan algo extra.

