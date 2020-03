Trudy Hassel GNC: Ningun momento a secuestra ningun persona solamente ta implementa regla y ley di admision y expulsion

Relaciona cu e caso di mama di dos yiu cu a keda deteni pa polis y treci Guarda nos Costa awe Sra. Trudy Hassell ta splica e otro banda di medaya. E persona concerni a drenta Aruba na September 2017 como turista pero e momento ey, e no a pidi asilo. Na inmigracion ela haya ocho dia pa e keda Aruba como turista pero despues e ta dicidi di no sali pero ta keda Aruba violando eynan caba ley di admision y expulsion. Despues di dos aña ilegal na Aruba, na October 2019 e ta haci aplicacion pa asilo cu a bay den e proceso. Na Februari 2020 Cuerpo Policial durante un control di trafico ta detene e persona pasobra e no por a mustra cu e ta legal y ta mustra polis un rijbewijs di Venezuela. E Señora a wordo hiba Guarda nos Costa y despues di investigacion di su caso ta sali na cla cu dia 26 di Februari 2020 e tabata sa cu a nenga su peticion pa asilo dia 7 di Januari 2020 y e no a bisa KPA esey e momento ey. Dia 7 di Februari 2020, e señora ta haya un email cu su peticion a wordo nenga y dia 10 di Februari e ta haya un copia den su man cu su peticion pa asilo a keda nenga y e ta firma cu el a ricibi e copia. E persona aki no solamente a gaña Cuerpo Policial ora cu el a keda deteni pasobra e no tin asilo politico y momento cu el a wordo trece na Guarda nos Costa el a keda keto over di su peticion pa asilo politico. Di parti Guarda nos Costa a traha un bevel van bewaring y despues a bay check su caso unda berdad el a haci un peticion pa asilo. Na e momento ey e Señora no a informa Guarda nos Costa si el a haya un negacion di su permiso. E Sra. a aparece dilanti Rechter-Commissaris unda a pidi cu kier a wak for di DIMAS preto riba blanco e desishon riba e peticion di asilo. Esey a wordo manda via email door di DIMAS peri a resulta cu e email no a wordo recibi. Rechter-Commissaris di su banda a haya cu pasobra no a haya e afwijzing beschikking di DIMAS, e ta saca su conclusion cu e inbewaringstelling ta onrechtmachtig. Na opinion di Sra. Hassell e persona aki ta burla di e leynan di LTU pa e keda Aruba. E Señora aki sa masha bon cu a nenga su peticion pa asilo pero e ta manipula cu e sistema di LTU. Meta di e Señora ta, pa e keda Aruba y riba dje e tin dos yiu ilegal. Tambe a sali na cla cu e Señora tin un Fundacion ta bringa pe cu a duna e persona aki trabou y nan tabata sa cu su peticion a keda nenga. Mirando e conseho huridico cu Sra. Hassell a haya a traha un desishon di bewaringstelling nobo conforme e LTU y Toelatingsbesluit. Di parti Sra. Hassell e ta lamenta profundamente cu su persona ta wordo tilda di a haci fout y secuestra. Loke Sra. Hassell a haci ta sigui regla y ley. Den consulta cu DIMAS y Ministerio di Husticia diaranson a re-evalua e circumstancianan specifico di e caso, entre otro DIMAS a wordo confirma cu e email no yega Corte, y a dicidi pa duna e Señora un meldingsplicht cu un ultimo oportunidad e por bandona Aruba voluntariamente den un termino cortico.

Comments

comments