Truck ta dal den grupo di persona na Los Angeles

LOS ANGELES, Merca – diadomingo anochi un truck a dal den un grupo di persona riba un acera na Los Angeles y al menos ocho a resulta herida, segun autoridadnan a informa.

Segun testigonan e truck a subi acera y dal varios persona cu tabata comiendo pafo di un restaurant. E truck a benta e beton cu tabata separa e peatonnan for di e caminda grandi.

Varios victima a keda bou di e truck mientras cu testigonan spanta tabata purba na yudanan. Un homber cu tabata e prome cu e truck a dal, a sufri heridanan severo na su cabes.

Entre e victimanan ta inclui un homber di 44 aña cu a sufri lesionnan critico. Y otro tres persona a sufri heridanan serio y cuater mas a wordo traslada pa un hospital den condicionnan stabiel, segun e vocero di e Departamento di Bombero di Los Angeles,

Margaret Stewart.

Entre e victimanan tabata tin un bombero fuera di servicio, pero cu no a resulta herida di gravedad.

E chauffeur di e truck a sali for di e vehiculo y tabata mustra desorienta. El a bolbe subi e truck, pero testigonan a logra detene te ora cu polis a yega.

Tur cos ta indica cu esaki tabata un accidente, segun Josh Rubenstein, vocero di polis di Los Angeles. No tin indicacion di cu e chauffeur a dal e personanan intencionalmente.

Fuente:https://www.elnuevodia.com/