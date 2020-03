Diadomingo marduga desconoci a horta un truck septico for di Seroe Patrishi y posiblemente a bay dal un bocht cu esaki y a bin staciona e truck pabou di well well na Seroe Biento. Via gps e doño a track e truck y a informa autoridad di esaki. Polis a tuma e denuncia di e caso aki.

Comments

comments