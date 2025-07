Dialuna merdia ne salida di e rotonde Seri Teishi direccion pa Barcadera ta keda registra un accidente unda un truck di serlimar a dal tras di e truck septico di ecotech. E truck di serlimar a haya daño dilanti ne hood, no tabatin ningun hende herida. Por a tuma nota cu tabatin construccion andando di asfalt ribe caminda cu ta haci cu e trucknan no por a core duro, pero posiblemente e chauffeur di e truck no a pone atencion ne velocidad di e otro dilanti y consecuencia di un accidente. Roadservice a tuma dato di e accidente.