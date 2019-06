Tromp-Lee: Trabaonan di CAFT por a caba na 2018 si AVP su desaster ocasiona no tabata asina grandi

Den e reunion publico di Parlamento di diahuebs ultimo relaciona cu e Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft), parlamentario Shailiny Tromp-Lee den su discurso a trece dilanti cu e dia ta uno historico y peculiar, pero tambe un dia di sentimentonan mixto. E motibo ta cu na momento cu su persona a repasa tur e documentacion encuanto e historia di CAFT te cu awe, esaki a yen’e cu hopi rabia y cu un sentimento grandi di decepecion. Rabia pasobra te dia di awe pa su persona ta incomprendibel con Gabinete Mike Eman tabatin e caminda asina hancho habri pa a crea un situacion financiero penoso cu a duna hustificacion na Hulanda pa bin interveni den nos asuntonan y te cu nan a yega na e punto cu nan ta haya necesario pa duna Gabinete Mike Eman un Koninklijk Besluit, un KB, na 2014.

Ora cu desde 2014 lo a spera cu e caminda lo a bira mas smal ta bin resulta cu desde e momento ey te cu 2017 e situacion a bira mas deplorabel, cu deficitnan nunca antes realisa den historia di nos Pais. Esaki sigur ta un indicacion fuerte cu nos institutonan di supervision no a cumplí cu nan tarea di supervisa. Lastimamente tambe na mes momento mester trece e realidad padilanti cu gremionan tabata masha pasivo y no mucho critico.

Esaki a conduci cu Gabinete Wever-Croes a hereda un Pais na rand di bancarota y sin su autonomia financiero. Pero desde un principio Gabinete Wever-Croes a bin ta trahando incansabelmente pa saca Aruba di e desaster financiero hereda. Gobierno a prepara un Memorandum Financiero Economico cu ta stipula con ta bay saca Aruba di nos problemanan financiero. Alabes Parlamentario Tromp-Lee a enfatisa cu e tin tur confiansa cu nos Gobierno lo bay percura pa logra cu pa aña 2019 nos lo logra un deficit di 0,5 di GDP.

Trabaonan di CAFT por a caba na 2018 si AVP su desaster ocasiona no tabata asina grandi, si nos situacion financiero no a keda masacra y pa no papia mes di tur e proyectonan PPP. Debenan crea sin cu nan tabatin e decencia di indica of percura pa e fondonan necesario pa paga esakinan. Loke AVP mester a haci desde un principio, awe ta Gabinete Wever-Croes mester bay haci!

P’esey e parlamentario ta realisa tambe cu nos ta na preambulo di finalisacion di e Commissie Financieel Toezicht. Mediante di e amienda cu a ser presenta durante e reunion den Parlamento ta bay inicia cu finalisacion di e entrega di nos autonomia financiero cu nunca mester a tuma lugar y alabes ta pone e prome paso concreto pa nos por cuminsa adkiri nos autonomia financiero bek. Nos lo percura pa nos pone nos estado di derecho funciona manera debe ser.

Parlamentario Tromp-Lee a termina bisando cu Parlamento a demostra cu nos ta asumi debidamente nos trabou di control y cu e tin tur confiansa cu Gobierno lo sa di ehecuta su trabao ehecutivo manera mester ta p’asina hunto cu parlamento saca nos Pais di e crisis financiero, crisis economico y crisis social cu nos ta den.

