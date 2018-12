Tripulante di e crucero Harmony of the Seas ta disparce den lama Caribe

Internacional Puerto Rico: Guarda costa di Merca ta busca un tripulante di un barco crucero cu parse a cai for di bordo den mar Caribe. Harmony of the Seas, e crucero mas grandi na mundo cu ta un barco di Royal Caribbean. E suseso aki a tuma lugar un 429 km di costa di Puerto Rico, esaki Guarda Maritimo a laga sa den un comunicado.

E tripulante ta wordo identifica como Arron Hough, un hoben Britanico di 20 aña di edad, e a cay na awa 25 di december.Camera na bordo ta captura con Hough bandi 4 or di mainta ta subi Deck 5 y nan no a wak e mas. Hough no a presenta na trabao. Un avion cu a wordo yama for di Clearwater y patruya Resolute di Guarda Costa ta buscando e hoben Hough.

E crucero a cuminsa su gira na Port Everglades y Fort Lauderdale, Florida y actualmente e ta na Aguadilla.

