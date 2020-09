Triple A a hacha den tur cos di e trahadornan y ta pidiendo retiro boluntario

Sindicato STA diaranson mainta a yama un conferencia pa splica riba nan desaroyo cu triple A. Sr Diego de Cuba a menciona cu nan a kibra na mesa cu gerencia di triple A nv negosacion pa cu un posibel plan di redudencia pa cu empleadonan di triple A nv. Sindicato STA tin mas cu tres siman na mesa cu e organisacion pa trata na yega un acuerdo pa loke ta trata e plan di redudencia. Manera tur hende sa tabata tin un programa di retiro voluntario un pakete e hendenan cu kier a bay voluntario por a acepta y basa riba esaki 27 hende a tuma e pakete y automaticamente nos ta 27 personal menos den Triple A Nv, aparte di esaki gerencia ta menciona cu mester corta ainda mas vet y p’esei tin cu sinta na mesa pa yega na un palabracion riba e plan di yudansa pa loke t’ey bira e pakete voluntario. Triple A kier retira e trahadornan for di trabou y logicamente un di dos plan riba mesa mester bira un miho cu e prome plan.

Diferencia di opinion grandi mes cu STA tin cu Triple A Nv, nos di sindicato STA sinta den trahadornan di Triple A nv, cu ta un di e companianan mas locrativo y prospero cu tin riba e pais Aruba. Locual cu tin awor aki poni riba mesa ta un tiki menos cu chiripero. Nos di STA a bisa cu asina nos no por trata nos hendenan y aparte di esaki hendenan cu por bay cu pensioen aki par di aña lo gana menos tambe, e sistema cu Triple A ta negosha na mesa ta inaceptabel. Diaranson mainta 16 September 2020, a sinta cu gerenca di Triple A na mesa pa discuti ariba un posibel protocol cu nunca a wordo firma, y tin di bisa cu e Triple A nv, a haya ta bon pa corta tur caminda den e beneficionan di trahadornan sin nunca a consulta cu e sindicato, nan ta pretende cu a haci esaki pa salba e compania, De Cuba ta puntra su mes salba e compania di kico. Tin di bisa cu for di Mei caba Triple A nv, ta hayando loonsubsidie y eynan caba un parti di nan gastonan a wordo suavisa y asina mes nan a hacha den tur beneficio y cosnan di e trahadornana. Trahadornan kier ta solidario pero no por haci loke a keda haci y mester yega un acuerdo cu e sindicato y firma un protocol y mester ta deliña pa cuanto tempo e medida aki ta wordo tuma, pero no manera con gerencia a haci. Sr De Cuba a menciona cu el a pone minister na altura di e sitaucion cu ta andando. A informa e mandatario si e situacion sigui asina e lo bay den un accion.

Diego de cuba a menciona tambe cu gerencia di Triple A nv ta ignorando locual cu minister ta trece padilanti ta manera cu e minister ta pa spek en bonen e t’ey, y esaki ta cosnan cu ta indigna nos. Te hasta e trahadornan di warda a keda afecta, trahador di warda no por programa yun weekend debi cu 12 diadomingo liber e tin pa aña y e dia liber cu e tin hera nan ta yame pa bin traha overtime y bo ta corda den nan placa di warda manera ta haya ta bon y esaki ta inaceptabel pa sindicato STA.

