Trio sindicato na Gobierno: Si no por paga e 5% bek nos kier liber 1 dia pa luna

Diahuebs atardi e trio sindicato tanto SADA, SIMAR y SPA a yama un conferencia pa informa riba reunion di dialuna y diaranson cu minister raad. A papia riba e versobering e topico di e ultimo siman unda tabata den discusion den loke ta corta den salario unda a reduci e bezoldiging 5% y otro primanan reduci cu 50%.

Sr Maduro di SADA a menciona cu na Ningun momento sindicato y su miembronan no tabata solidario of tabata kier entrega manera a bisa den varios entrevistanan, tin cu keda ripiti pasobra ainda tin hendenan cu no sa ki intencion nan ta hacie y di un of otro cu posicion halto den comunidad ta keda bruha tera cu nos no kier entrega etc.

E reunion di dialuna no a keda cla completamente y a sigui cune diaranson y e reunion di diaranson a bay den un ambiente otro compara cu di dialuna y e tabata un dialogo cu hopi respet na mesa sin discusion y esaki ta debi na esun cu ta dirigi e reunion e momento ey. Sindicatonan a bisa minister tambe cu e reunion a bay den un bon ambiente, e dialogo di diaranson cu tabata e dialogo for di comienso cu nos tabata boga pe durante e crisis ki, pasobra for di 17 April Gobierno a yama un reunion di un ora pa otro y esaki ta locual cu nos a bin ta cuestiona y señala. Sr Maduro a menciona cu Minister Presidente a admiti cu cos por a bay diferente y esaki ta mustra e grandesa cu tur hende sinta na mesa cu tur tin cu aporta y bay den un direccion corecto pa yuda e pais y esnan den sector priva cu ta pasando den mas duro. Loke ta e reduccion den e bezoldiging ainda nos no ta cla cune, SPA, SADA y SIMAR nos ta di pensamento hunto cu e miembronan cu kier pa e cortamento tuma luga pafo di e salario, pasobra e parti di Tot nadere Orde lo por tin efectonan riba nos pensioen y no sa ki dia lo termina.

Unabes cu nos keda cla cu nos mes un analisis di e puntonan di e presentacion cu gobierno a duna na e sindicatonan nos lo informa si e pensamento por cambia, pero te cu awor aki nos punto ta cu e cortamento den % mester tuma luga for di salario.

E pregunta cu a keda haci na prome Minister di e carta cu nos a haya 17 mei na unda a keda infroma cu 17 di April caba Conseho di Minister a tuma e decision cu tur loke wordo entrega no lo bay keda paga bek e 5% y 50% di e primanan y vakantie. A puntra Gobierno si nan ta keda riba e mes un liña di no lo paga loke a bay perdi. Minister presidente a informa e sindicatonan cu lo bay trece esaki dilanti y wak kico por haci si lo por paga bek of no, sindicatonan a informa Gobierno si e pagamento bek lo keda un dificultad pasobra si tin un bista ora cosnan normalisa na Aruba y rond mundo y a bin cu e idea cu si e pagamento ta un problema ya cu nos ta entregando 5% di nos salario y cu lo por duna un tempo di e ora di trabou, y bahando e ora di trabou na 5% y esaki a keda calcula di ta 1 dia pa luna. Y tumando cuenta di e 7.6% cu ta resta y otro componentenan cu ta suma 20 dia pa aña.

