Trio los Cuatro: Mike Eman, Benny ‘Avestruz’ Sevinger, Mike de Meza y Arthur Dowers

Parlamentario Endy Croes a habri aña recordando pueblo di esnan cu a causa e desaster riba e pida baranca aki. Benny Sevinger ta den un investigacion grandi andando cual caso a haya e nomber di “Avestruz” y tin di haber cu terenonan cu a wordo bendi den un organisacion probablemente criminal structura unda miyones di placa a bay entre un grupo selecta. Benny Sevinger y ladronicia tereno di pueblo

Hendenan amigonan di AVP a bira rico cu ladronicia di patrimonio di pueblo contra tur ley usando un modelo di bende shares di N.V. Cu tabata tin opcion pa tereno comercial unda e opcion y tereno ta wordo traspasa pa miyones di florin, tur esaki willens en wetens cu bendicion di e ex minister Benny Sevinger. Nos ta premira cu detencionnan lo cuminsa cay un ora pa otro rond di luna di maart 2020. Mike De Meza ta otro ex minister corupto cu lo bay den historia como e Minister di Finansas di mas malo cu Aruba a conoce. Bou di Mike de Meza deficitnan di pais Aruba a bira montruoso y ta papia di deficit di 200, 300 y 400 miyon florin pa aña. Banda di esaki Mike ta autor di e contracto di 2000 pagina cu ambos esta Mike de Meza y Mike Eman a firma cu CITGO. Esaki a resulta di ta un contracto hopi desfaborabel pa Aruba cual te cu awe e Gobierno nobo ta buscando e mihor manera pa sali for di e contracto aki na un manera bentahoso pa nos isla. Mike de Meza banda di a firma e contracto aki a haci 3 fiesta di apertura pa CITGO. Un di nan hasta cu un banda DESTRA cual aperturanan a costa miyones di Florin. Den apenas 2 aña cu a firma e contracto (2016 y 2017) RDA bou maneho di Mike de Meza a malgasta 20 miyon florin. Investigacion riba esaki ta on going. Mike de Meza a gaña Parlamento na 2012 cu prijs di fuel lo alcansa $500 pa bari (esaki ta graba riba video den Parlamento) pa despues duna instruccion na WEB pa hedge prijs di fuel na un manera hopi desventahoso na 93 Dollar pa bari y net despues di esey prijs di fuel a cay te bou di 40 Dollar pa bari. Esaki a costa WEB y pueblo 230 miyon florin. WEB durante un presentacion oficial na Parlamento den luna di november 2019 a presenta e cifranan aki extra oficialmente. Mike de Meza banda di e maneho corupto cu el a hiba tabata tin su propio compania PMEC cual a haya contractonan lucrativo den CITGO y tabata cobra miyones. Berdad na caminda el a laga otro hende front e compania pe y a haci cambionan structural trahando un smokescreen pa esaki como cu el a bira minister. Nos ta sigui cu Arthur Dowers. Dowers a duna Patrick Paskel contracto miyonario den su kantoor tanto pa Thera Group y Paxi. Ambos compania ta di mesun doño. Dowers su mesun casa tambe a cobra rond di 300 mil Florin pa algun trabou cu el a haci pa oficina di Dowers. Bou di Dowers atraco y ladronicia di auto tabata tur pero tur dia. Criminalidad a redobla den comparacion cu 2009. Dowers kier ple mas santo cu Papa di Roma pero en realidad su hechonan ta completamente lo contrario. School di Polis na San Nicolas “Edgar Joaquin Watty Vos” ta den deterioro total. Parlamentario Endy Croes ta invita pueblo mes pasa mir’e. Un truck bieu di polis ta steun e cura di waya pa e no cay, Dieptriest. Asina hopi Dowers y AVP stima San Nicolas y cu asina tanto amor Dowers a traha pa Husticia. Por ultimo Mike Eman himself. Mike como hefe di gobierno a laga tur cos pasa y ta responsabel pa e desaster financiero y Mega Debe crea. Mike Eman a redobla e debe nacional prestando 2200 miyon florin den 8 aña. Mike Eman a redobla interes di pais unda Aruba a paga den aña 2019 un total di 232 miyon solamente na interes. Mike Eman a malgasta 142 miyon Florin na salario den 8 aña. Mike Eman a percura pa un otro 80.9 miyon di proyectonan PPP cual mester wordo paga pa 20 aña largo. Mike Eman a malgasta 5.3 miyon Florin na abogado Sjiemfat, 7 miyon na Patrick Paskel y Speed den diferente compania, Richard Arends y Horizon Consultancy 4 miyon, 10 miyon na TNO y Phillips Lighting, 142 mil pa su cumpleaños riba brug riba un solo anochi y asina nos por sigui menciona un rij largo di malmaneho cu a causa e Mega Debe. Parlamentario Endy Croes ta sinti cu gobierno ta trahando den e bon direccion y por ehempel a logra reduci e deficit di 444 miyon di AVP convertiendo esaki den un deficit di solamente 4 miyon na 2019. Prohibi pa lubida y nos tarea ta entre otro pa recorda pueblo di fechorianan di Mike Eman pa nunca pero nunca mas AVP cu Mike por bolbe na poder.

