Trio conoci di polis un biaha mas molestiando banda di beach

Patruya di Strandpolitie ta bay na De Palm Pier, pa asina controla e yegada y salida di De Palm Catamaran pa mas o menos 5 or di atardi. Na e sitio polisnan un biaha mas ta wak e trio D, miho conoci como Coco, A. Y F., na altura di Bisol Solar Beach Lockers, na altura di Palm Pier.

Esaki en coneccion cu e diferente kehonan pa cu bendemento di droga, y e molester cu esaki ta trece cun’e polisnan a core cu nan for di e sitio. Nan a wordo cori for di e sitio, cual no a cay den bon tera cerca e trio,cu a bira fresco cu e polisnan. A duna nan tur oportunidad pa nan bay for di e sitio. Te na tres ocasion, a pidi e trio pa nan bay for di e sitio. F y D a bisa cu nan ta ariba un caminda publico y cu nan no ta haciendo nada malo. Di e trio solamente A a duna oido na e peticion di polis, ya cu el a bisa cu e ta eynan tur dia for di 8 or di mainta te cu 5 or di atardi.

D y F a nenga di sigui ordo di polis pa cual a bay over na nan detencion, y a dunanan un procesverbaal. Y un biaha mas ta core cu nan di e sitio.

Comments

comments