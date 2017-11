Trinta hende muhe victimanan di explotacion sexual rescata

CIUDAD DE MEXICO, Mexico- Agentenan di siguridad di Mexico a logra rescata 30 hende muhe victimanan di explotacion sexual, den su mayoria Colombiano y Venezolano, despues di dos operativo den e pais Latinoamericano aki. Esaki a wordo informa door di autoridadnan Mexicano.

E operativo di mas grandi a tuma luga den un edificio, ubica na Toledo y un di e zonanan mas pbla di e pais.Polis a libera 24 muhe di entre 21 y 39 aña do edad, di cual 14 a afirma di ta procedente di Colombia y 10 tabata procedente di Venezuela.

Según e comunicado di autoridadnan di e pais, e victimanan tabata wordo gaña door di gruponan delictivo den nan pais di origen, cu e promesa di un miho trabao” y ademas, una bes nan yega Mexico ” nan documentonan ta wordo kita for di nan y nan ta wordo obliga di haci e trabao di prostituta bou di menasa di haci daño na algun familiar di nan.

E muhenan tabata wordo maltrata di acaso nan no reuni e cuota diario exigi na nan door di e grupo delictivo.

Fuente: https://actualidad.rt.com