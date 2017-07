Tribunal Supremo Britanico ta nenga demanda contra di Tony Blair

LONDON, Reino Uni- Tribunal Superior di London dialuna a rechasa e peticion di e ex- general Iraki Andel Waheed Shannan al Rabbat pa e caso contra di ex- premier Britanico, Tony Blair pa esaki wordo husga pa un crimen di agresion pa e invasion di Irak na 2003.

E tribunal a ratifica asina e decision de un instancia hudicial inferior, cu na November 2016 a rechasa e peticion di Al Rabbat, ya cu e ta considera cu no tin ningun crimen bou di leynan Ingles y Gales.

Huesnann di e Tribunal Superior a admiti cu si tabata tin un crimen di agresion, conforme a Derecho Internacional pero el a aclarea cu e ley Britanico no ta reconoce esaki, pa cual Blair no por wordo persigui den e pais.

Ni Blair ni e otro dos obhetivonan di e accion legal (ex- minister di Relacionnan Exterior Jack Straw y e ex- fiscal general Peter Goldsmith) no a participa den e proceso hudicial.

Reputacion di Bliar a sufri un daƱo grandisimo pa e decision impopular di uni na e grupo di paisnan cu a invadi Irak na 2003 pa neutralisa supuesto armanan di destruccion masivo di e regimen di Sadam Hussein, armanan cu nunca a wordo haya.

Fuente: http://www.europapress.es