Tribunal Superior ta ratifica condena pa muhe acusa di a aborta

SAN SALVADOR, El Salvador- E sentencia pa homicidio grave contra di Teodora Vasquez, condena na 2008 a wordo ratifica pa e tribunal superior. Su delito tabata di duna lus na un yiu muhe, cu a nace morto.

Teodora Vasquez lo pasa 30 aña di su bida den un prizon na El Salvador, despues cu un tribunal a ratifica e condena pa practica un aborto, cual ta un delito na El Salvador.

E Tribunal Segundo di Sentencia di e pais Centroamericano a ratifica e sentencia contra di Vasquez, di 34 aña, cu a pidi revision di su caso. Na 2008, el a wordo husga y condena pa homicidio.

Segun su abogadonan, Teodora a sufri un abortus spontaneo, pa cual su yiu muhe a nace morto. Sin embargo, huesnan a desestima e argumento y a sigura cu nan no por desestima e evaluacion medico presenta pa Ministerio Publico.

“Teodora no ta culpabel”, e abogado defensor, Victor Hugo Mata a bisa, y el a insisti cu e huesnan “mester drecha nan fout” y laga Vasquez den libertad, segun e corant El Mundo, di El Salvador.

E informe presenta pa e Instituto di Medicina Legal (IML), califica di “robes” pa e team defensor, a sigura cu e baby a muri door cu el a stik despues di su nacemento. E representante di Ministerio Publico a bisa cu Vasquez a “sconde” su embaraso y cu e no “tabata kier” pa e su yiu nace.

“E elementonan presenta pa e condena no a cambia”, segun e fayo di e Tribunal. E dokter Guatemalteco Jose Mariio Najera, di su banda a bisa cu no tabata tin pruebanan contundente di cu e baby a nace bibo, ya cu su “pulmonnan no tabata yena cu awa” ni “prueba di trauma”, e corant La Prensa a bisa.

Dia 13 di Juli 2007, Teodora a sinti e dolornan di parto na e cas unda e ta traha como empleado domestico. Su version ta indica cu el a cay flauw mientras cu e tabata wardando ariba e dokter den baño. Ora cu el a bin bij, e tabata tin sangramento y su yiu tabata morto.

“Mi no ta culpabel, mi no a mat’e”, el a bisa diaranson na momento di cu hues a lesa su sentencia cu ta ratifica su condena di prizon. E muhe lo keda cera den e penal di Mariona y cu e dictamen final lo wordo duna dia 20 di December.

Na El Salvador, abortus ta un delito bou di cualkier circunstancia, incluso ora di incest, violacion of un condicion di salud cu ta pone e bida di e mama na peliger, of e desaroyo di e feto. Segun Nacionnan Uni, e pais Centroamericano tin, desde 1997, un di e leynan mas streng ariba e materia aki, cu ta criminalisa e muhe y ta viola su derechonan sexual y reproductivo.

E situacion aki ta afecta specialmente e hende muhenan mas pober, manera e caso di Teodora, cu pa falta di recursonan economico, no por a haci e testnan obstretico durante su embaraso.

