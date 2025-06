Latam Airlines a pidi ruta internacional nobo, conectando Colombia y Aruba. E sucursal Colombiano di Latam Airlines, a pidi formalmente pa habri un ruta internacional nobo for di Aeronautica Civil cu lo conecta Aeropuerto Internacional El Dorado na Bogotá cu Aeropuerto Internacional Reina Beatrix na Aruba. E peticion aki ta bin memey di un demanda creciente pa e destinacion Caribense aki y ta busca pa fortalece conectividad entre Colombia y Aruba, tanto pa loke ta trata turismo como comercio.

E proposicion ta inclui opera tres vuelo semanal cu avionnan Airbus A320, cu capacidad pa 174 pasahero distribui den clase “Premium Economy” y “Economy”. Ademas, Latam ta propone pa transporta no solamente pasahero pero tambe carga y post entre tur dos destinacion, ampliando asina su oportunidadnan operacional y comercial.

Tentativamente lo start e vuelonan desde dia 1 di december 2025 pa dos luna di prueba. Si resulta exitoso, lo haci e vuelonan permanente. Lo bula riba dialuna, diabierna y diadomingo, saliendo for di Bogota pa 10:10 am y yega Aruba pa 1:20 pm. E vuelo lo sali bek for di Aruba pa 2:35 pm y yega Bogota pa 3:55 pm.

“Cu e ampliacion di e rutai Bogota pa Aruba, cu un areolinea renombra manera LATAM, nos ta mustra nos compromise pa sigui diversifica nos turismo cu huesped di Colombia y e conneccion cu otro paisnan den Latino America Esaki ta crea mas stabilidad den turismo, y tambe ta habri portanan pa posibilidadnan economico pa nos pais y communidad’’ Minister of Tourism, Transport, and Labor mr. Wendrick Cicilia

“Aruba Tourism Authority ta hopi entusiasma cu e ruta nobo di Latam Airlines, un aerolínea “Legacy” cu ta alinea cu nos strategia como destinacion, esta di trece bishitante di balor halto y cu ta conecta cu region Suramericano y Colombia. Adicionalmente, LATAM Airlines ta duna empuhe na nos strategia pa Aruba sigui diversifica di nos mercado primario. E vuelo nobo aki tambe ta resultado di e trabou y relacionamiento cu nos tin tur dia cu nos socionan den e region, algo cu nos a construi pa mas di 40 aña.” Ronella Croes, CEO, Aruba Tourism Authority.

“Aruba ta sigui den demanda for di e mercado Latino Americano. Cu e adkisicion aki, nos isla ta beneficia di tres opcion for di Bogota, banda di Avianca y Wingo. Latam Airlines ta un di e aerolineanan mas importante den Larino America, brindando mas opcion pa trece pasahero for di otro destinacion, via e hub na Bogota”, asina Jo-Anne Arends, Aviation Business Axecutive, di Aruba Airport Authority a duna di conoce. “Latam Airlines a cuminsa bula for di Lima pa Aruba y e solo hecho cu ta expandiendo nan red pa nos isla ta pasobra nan tin confiansa den nos destinacion y den e producto Aruba”.

E expansion aki no solamente lo ofrece mas opcion di biahe pa pasaheronan pero tambe lo aumenta e competencia riba e ruta aki, beneficiando consumidonan pa loke ta trata tarifa y servicio. E decision awor ta keda na autoridad di aviacion civil, cu lo evalua e factibilidad di e peticion aki.