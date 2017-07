Tres punto importante pa identifica si bo telefon ta falso of no

Den e mundo di tecnologia movil, no tur loke ta briya ta oro… mucho menos un Apple cu ta comercialisa cu e logo di un apel mordi.

Hopi ta e marcanan cu ta cay victima di estafadornan cu ta traha den diferente parti di mundo, principalmente for di Asia, creando copianan identico di e celularnan di e marca ey. Hopi biaha ta hopi dificil pa distingui nan for di e original.

Problema di e imitationnan ta cu nan por ta di e calidad mas abao y menos sigur y poco duradero compara cu e original, cu tin hardware di prestacionnan mas abao ( y hopi mas economico).

Claro, e propio common sense, den mayoria di caso, por ta nos miho aliado pa haya si si nos tin unproducto falso: si algo ta demasiado bon y barato pa ta berdad.

Y si e tienda unda cu bo ta bay cumpra no tin mucho credibilidad, of bo ta haciendo un compra den un tienda di productonan segunda mano, semper ta miho pa ta desconfia.

Pero tin algun cosnan cu no ta asina obvio cu bo por pone den practica pa nan no tumabo di haci.

1. Check e IMEI

Tur telefon tin un number di identificacion unico cu ta duna informacion tocante e telefon ey. E ta un tipo di carnet di identidad di e aparato, hopi util na ora di tramita gestionnan of proceduranan tecnico cu e operator of e fabricante. Ta importante, ya cu algun servicio ta uza esaki como password pa accede na e terminal.

Cada compania tin su maneranan pa check esey. Mayoria di biaha e ta aparece ariba e bateria y den e caha di e telefon, riba un sticker cu un number, normalmente riba un barcode.

Tambe bo por accede na esaki den e menu Settings di bo cell. Si e ta Android, marca e code *#06# riba e pantaya y si e ta Appel, den iTunes of e ta graba den e parti patras di e telefon. En cambio, telefonnan falsifica no ta incorpora niun number IMEI, asina bo ta haya sa cu e ta falso. Check e IMEI prome cu cumpr’e.

2. Pone atencion ariba e detayenan chikito manera peso of e briyo di pantaya

Ta importante pa no perde niun detaye, pa mas chikito of di menos importancia cu e por tin. E tecnlogianan cada biaha ta haci’e mas dificil pa distingui e productonan original di e falsonan, pero analisa cuidadosamente e material y e diseño di e empake, esey por ta e clave pa no cay den nan trampa. Wak e logo bon, e colornan disponibel y e acabado, lesa e materialnan uza bon. Check pa foutnan gramatical riba e caha y si su funcionamento ta mas slow cu normal. Check tambe e dimensionnan exacto y cuanto e telefon ta pisa, e briyo di e pantaya y calidad di imagen y camara. Por ultimo, check si e tin e seyo di Douane patras di bateria, cual ta un indicacion cu e ta legal.

Den caso di un iPhone, tin un pista fundamental: e tienda di iTunes normalmente ta redirect bo pa otro luga, manera e aplicacion di Spotify. Y si habri FaceTime, probablemente e lo hibano directamente pa e marcador di number.

3. Uza un aplicacion “benchmark”

Un benchmark ( punto di referencia) ta manera un prueba di rendimento cu ta pone e funcionamento na prueba di un dispositivo electronico (computer of smartphone).

Si bo instala un aplicacion benchmark, AnTuTu, CPU-Z, Geekbench, Vellamo.. Den e telefon lo bo sa si e ta draai bou di su capacidad normal, of si e ta funciona adecuadamente.

E datonan ta aparece den forma di punto cu ta evalua e RAM, e calidad di e camara y otro capacidadnan di un smartphone.

Algun di nan, manera AnTuTu Officer, ta bisabo di biaha si e telefon ta falso. E ta un aplicacion gratis, pero solamente pa Android.

Si bo tin un Apple, bo tin otro opcionnan: subi e webpage di Apple, y eynan bo ta hinca bo IMEI di bo cel y bo por comproba si bo telefon ta original of falso.

Fuente: http://www.bbc.com