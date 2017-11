Tres persona ta muri den un tiroteo den Walmart

COLORADO, Merca- Polis ta en busca di un homber cu diahuebs anochi a drenta den un tienda di Walmart na Colorado y cuminsa tira, cual a costa bida di dos persona.

E autor di e tiroteo aparentemente a cana drenta den e tienda Walmart na Thorton, un suburbio nort di Denver, algo despues di 6 or di atardi di diaranson y na un manera “casual” a cuminsa tira ariba e personanan haciendo nan compras, segun polis. Empleadonan a core bay den e camber patras na momento cu e tironan a cuminsa. Algun minuut despues nan a core sali for di e porta patras.

Algun testigo a relata cu nan tabata den rij pa paga, na momento cu e tironan a cuminsa. Despues di esey, tur hende a drenta den panico y a cuminsa core buscando e salida, purbando na scapa nan mes.

Polis a describi e “sospechoso” como un homber bisti cu jacket preto, jeans blauw y un t-shirt maron. Tambe nan ta en busca di un Mitsubishi Mirage hatchback cora, di cuater porta. Vocero di polis di Thorton , Victor Avila a bisa tur cos ta indica cu ta trata di un acto solitario y no un acto terorista.

Dos persona a muri paden di e establecimento y un hende muhe a muri despues na hospital.

Ragan Dickens, un vocero di Walmart a bisa di ta cooperando cu polis y no kier a bay mas den detayes di e sucedido.

