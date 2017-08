Tres persona haya na Boca Druif di cual uno a fayece

Diabierna mainta autoridad a keda informa cu personal di parke arikok a topa cu personanan den vest bisti na e beach di boca druif pa boca prins. Di biaha a solicita polis aki patruyanan a yega te na e sitio y topa cu dos persona. Un di nan tabata pega bou baranca. Durante un listramento di K9 Unit di Polis a bin haya 2 revolver, 1 shotgun y 1 bulto cu un cantidad desconoco di marihuana. Polis a detene e dos personanan di nacionalidad Venezolano. Brandweer a yuda personal di ambulance pa saca e victima for di e baranca y helicopter di kustwacht a logra hiba e victimanan pa Airport pa despues ambulance tume over y bay cu nan hospital. Debi cu hospital no tin un helipad mas.

Despues di rato autoridad a keda infroma cu tin un curpa sin bida haya di un hende homber den e mes un area. Recherchenan di Santa Cruz a presenta y dokter tambe na final a yega pa asina constata morto.