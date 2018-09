Tres motibo pa cual e eje di rotacion di mundo ta cambiando

E desplasamento tabata na mas o menos rond di 10,5 cm pa aña durante di siglo pasa y cientificonan ta kere cu e proceso por ta bayendo mas lihe.

Durante siglo XX, e as di rotacion di Mundo a acumula un desplasamento (shifting) di mas di 10 meter, segun un grupo di cientificonan di e Jet Propulsion Laboratory di NASA. Investigadonan ta destaca e smeltmento di Groenlandia entre e causanan di e inclinacion, pero ta admiti cu tambe tin otro dos causa hopi relevante.

E proceso yama “glacial rebooth” ta un splicacion “tradicional” di e desplasamento polar secular, segun e lider di e ekipo, Surendra Adhikari, publica riba e website Earth Sky. Sin embargo, esaki por wordo atribui solamente cerca di e tercera parti di e movimento di e as produci siglo pasa.

Otro factor ta e conveccion di e manto: e capa terrestre situa bou di e schors. Esaki ta e causa di e movimento di masa a largo plazo, cual tin un “mecanismo clave” pa impulsa e migracion di e eje.

Mientras tanto, e perdida di masa di e gletjers di Groenlanda y, en general, smeltmento di e criosfera global, actualmente ta special pa decadanan marca pa cambionan climatico. E grupo ta calcula cu e factor aki lo bay ta mas lihe den futuro proximo, cu durante e siglo pasa tabata na un velocidad medio di 10,5 cm pa aña.

Ta trat di un “efecto geometrico” di e redistribucion di masa, segun un comentario di otro miembro di e ekipo, Erik Ivins. “Si bo tin un masa cu ta situa na 45 grado di Noord – Pool, cu ta Groenlandia, of di Zuid- Pool (manera e gletjersnan Patagonico), lo tin un mayor imapcto den e as di rotacion di Mundi cu un masa cu ta mas cerca di e pool”, el a splica.

E tres causanan principal a wordo identifica danki na un simulacion interactivo di e movimento polar, cu ta fruto di un combinacion di 283 modelo di varios proceso criosferico, hidrologico, oceanico y sismogenico na mundo. Un resumen di e articulo cientifico, cu e revista Earth and Planetary Science Letters lo publica na november proximo, ta detaya cu e modelonan sofistica cu ta aparece recientemente y reconstrui e placanan tectonico, hunto cu modelonan di geoide y tomografica sismico.

