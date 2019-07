Tres Hues a dicta cu Minister no por retira directiva di Lotto

Corte di apelacion awe a dicta na fabor di Fundacion Lotto pa Deporte, den un caso cu Gobierno a perde y a apela algun tempo atras. Ta trata di e caso sumario (Kortgeding) cu Fundacion Lotto pa Deporte a entama contra Minister Dangui Oduber, cu a retira e Hunta di Supervision sin cu e tin e autoridad ni motibo pa haci tal. Minister a perde e caso y a apela, pero tres Hues a mira e caso mesun cos cu e Hues na un principio y a ratifica e prome sentencia, ordenando Gobierno pa paga tur gasto relaciona cu e caso.

Ta trata di e caso cu Gobierno di Aruba, esta Minister Dangui Oduber, a entama contra Fundacion Lotto pa Deporte y a perde na februari 2018. Abogado mr. Anthony Ruiz a defende Gobierno mientras cu abogadonan Frank Kunneman y Peter Mohamed a defende e interes di e fundacion. Esaki ta di cuater caso tras di otro cu Gobierno ta perde den nan intento pa tuma maneho di e fundacion over.

2019.07.30 vonnis Hof FLPD – Het Land Aruba

E Huesnan den e caso di apelacion, a tene cuenta cu e sentencia di Hues den Prome Instancia y a tene cuenta tambe cu e sentencia di Hues den e “bodemprocedure” di siman pasa dia 24 di juli 2019. Den ambos sentencia e Huesnan a destrui e decision di Minister Dangui Oduber di dia 3 di januari 2018 pa retira e Hunta di Supervision y e decision di dia 10 di januari 2018 pa nombra miembronan nobo. E Huesnan den Corte Comun di Caribe Hulandes ta bisa di a tene cuenta cu e demas sentencianan y no por a topa cu ningun circunstancia nobo of diferente na locual e otro Huesnan a atende caba, cu lo tabata motibo pa desvia for di e sentencianan y decisionnan tuma caba. Cu e realidad ey den mente a dicidi di ratifica e sentencia di Hues den e caso sumario di febuari 2018.

E Hunta di Supervision di Fundacion Lotto pa Deporte ta orguyoso di menciona cu den e ultimo decada aki, nan a redobla e entradanan di e fundacion, mescos ta e aporte na deporte, aporte na caha di Gobierno via Departamento di Impuesto, aporte na e bendedonan y mas cu tur cos….e inversion miyonario den pago na premio na ganadonan di tur e loterianan organisa pa Lotto di Aruba. Aña pasa e fundacion a percura pa benta y entradanan halto, di cual un mayoria a drenta mesora bek den nos economia. No mas cu un siman pasa a paga e di dos ganado di un premio miyonario pa e aña aki so!

Lotto, e loteria di Aruba tin 8 diferente wega, Catochi, Big 4, Zodiac, Wega di number di Corsou di Lotto, Lotto di dia, Lotto 5, Mini Mega y weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.

