Tres homber deteni pa horta sheetrock

Diahuebs atardi un persona atento a capta tres homber a baha for di un chevrolet s-10 pickup A-46776 patras di abogado brown y a horta un plachi di sheetrock y a pone esaki den e baki di pickup y bay for di e sitio. Patruyanan tabata cera manera e persona a raporta na central di polis. Poco pariba di e rotonde chikito di Sasaki pa bay Pos Abou a para e pickup. E oficial a haya e sheetrock den e baki y a detene e tres hombernan hendenan jong. Ambos tin cu duna cuenta na sub fiscal di e un plachi di sheetrock cu nan a horta y e pickup a keda den beslag.

