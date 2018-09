Tres homber arma ta tira un tata dilanti su yiu chikito

NEW YORK, Merca- E victima a purba huy cu e mucha, pero e agresornan a alcanse, a separa tata for di su yiu, pa despues tir’e den su pia drechi.

Un camara di vigilancia di New York, a capta imagennan inquietante di tres homber arma cu a tira un tata gewoon asina dilanti su yiu di tres aña.

E victima di 30 aña, tabata den caya cu su yiu, ora cu el a wordo acerca pa un grupo di tres persona arma, cu a tir’e.

E homber a gara su yiu na su man y a purba huy. Pero e atacantenan a alcanse, separando e tata for di su yiu y a tir’e den pia drechi prome cu nan a huy, segun informenan policial, cita pa The New York Post.

E victima a wordo hiba hospital den condicion stabiel. E mucha muhe a sali ileso di e tiroteo. E hechonan aki a tuma luga dia 17 di september ultimo. E buskeda di e asaltantenan ta continua di parti di polis.

