Diasabra marduga un nissan march cu tres hoben aden y un criatura aden a sali for di un cas na Esso Heights menasa persona cu arma di candela a sali bay. Polisnan a mobilisa di biaha pa e cas, y riba caminda principal di Pos Chikito na e rotonde polisnan di k9 unit a topa cu e march y a sigui su tras. Poco pabou di rotonde Pos Chikito a blokia e auto y asina bay tacticamente riba e personanan.



Den e auto tabatin e tres hoben y un criatura. A pone tur hende baha cu cautela y un oficial a tuma e mucha chikito over y keda combersa cune,a bay cu e mucha warda pa personal di slachtofferhulp tuma e mucha over. E tres hoben a keda transporta pa warda di Polis y e auto tuma den beslag. Na e cas na Esso Heights polis a combersa cu e habitante.

