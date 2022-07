Dialuna den oranan di 8or polisnan a presenta pa un asistencia di maltrato y menasa na un cas den Tarabana unda algun hoben denn un nissan sentra a yega un cas dal dos hende y menasa.



A buscanan pero nada, un tip polis a haya unda nan ta y asina e patruya a yega na un cas den Cantaloupestraat y bay over na detencion di nan bou ordo di un sub fiscal pa caso di maltrato. Den nan poder durante listramento a topa cu sakito di droga y polis a tuma esaki den beslag. Tambe e auto nissan sentra cu nan a usa pa nan fechorianan a keda tuma den beslag debi cu no tabatin ningun documento pa ta riba caminda.

E muchanan aki ta menor di edad.