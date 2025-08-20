Diasabra ultimo 16 augustus 2025 tres duanero a biaha pa Curaçao pa e prome parti di un opleiding interno, esta e Verificateur Opleiding.

Aduana di Hulanda ta facilita e opleiding aki cu tin un duracion di dos aña. E prome aña di e opleiding lo cubri e parti teoretico y practico cual ta encera un stage cu lo tuma luga na Hulanda na 2026. Den e di dos aña lo enfoca riba e tareanan specifico di e posicion di un Verificateur cual ta encera un combinacion di teoria y training “on the job.”

Durante e opleiding aki, coleganan Juancho Geerman, Andre Sneek y Edward Maduro hunto cu coleganan duanero den region caribe manera Curaçao, Sint. Maarten, y Boneiro lo haya diferente materia di aduana na nivel di HBO.

Gerencia di Departamento di Aduana ta orguyoso di por manda e tres funcionarionan pa e opleiding y ta desea nan hopi exito den e trayecto profesional aki. Nos ta sigur cu e formacion aki lo contribui na un servicio duanero mas fuerte pa Aruba.