Tres auto kibra den accidente na crusada Dakota y un persona levemente herida

Diadomingo mainta na e crusada di Avenida Milio Croes banda di plaza book shop ta sosode un accidente cu tres auto envolvi. Dama chauffeur den un gran cherokee a sali for di Bazinstraat subi e crusada sin a duna preferencia dal den un kia rio biniendo for di Avenida Milio Croes y pa despues dal den un ford escapge staciona riba Awakatistraat. E tres autonan a haya daño material tanto e gran cherokee y e kia rio no tabata por a core mas y roadservice a solicita takelwagen. Polis di trafico tabata presente pa tuma dato y anota kico a sosode. Mientras paramedico di ambulance a brinda asistencia na un dama cu tabata keha di dolor na curpa. Na final takelwagen a kita e autonan for di riba caminda.

