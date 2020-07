Tres Arubiano cu tabata deteni na Venezuela ta bek na Aruba

Den siman nos a keda informa cu e piscadornan Arubiano pega na Venezuela for di Maart despues di a subi lama pa bay busca pau cu tabata perdi, guardianan na Venezuela a detene e Arubianonan aki.

Transmicion ora a yega Aruba

Arubianonan deteni na Venezuela a yega Aruba. Posted by MasNoticia.com on Friday, July 3, 2020

A lucha pa sacanan, nan a pasa den duro na Venezuela y den e temporada di Covid19. Pagando un abogado pa yuda bringa pa nan sali a dura su temponan. For di diahuebs nan a logra haya ok pa sali pero Guardia Venezolano na ultimo ora a pidi pa Guarda Costa di Aruba pa topa cu nan na mita caminda asina so por entreganan bek. For di merdia nan a sali y na caminda a topa cu nan na mita caminda y Guarda Costa di Aruba a tuma e boto over y cuminsa bin Aruba pero na caminda a confrona problema cu lama bruto y tempo malo.

Transmicion ora a topa famia

Arubianonan a topa famia. Posted by MasNoticia.com on Friday, July 3, 2020

Nan tabata programa pa yega atardi pero Guarda Costa a baha velocidad full pa evita desgracia riba lama. Y prome cu 9 or anochi a yega Aruba na Waf Barcadera. E personanan a baha for di nan boto y personal di DVG a tuma e tres persona aki over. Nan a klaar in na Barcadera y asina a bay na Bucuti Yacht Club mara na boto na pier. Famianan tabata contento di waknan bek, pero distancia. Asina personal di DVG a bay cu e personanan pa nan bay pasa nan test y nan tin cu drenta cuarentena.

