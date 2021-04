Tres aña pasa a start cu intervencion di cardiologia na HOH

Dr. Horacio E. Oduber Hospital (HOH) a inaugura na April 2018 un compleho ultra moderno na unda a introduci e servicio completamente nobo pa Aruba cu ta intervencion di cardiologia y servicionan adicional cu aparatonan di e tecnologia super moderno. Awe nos ta mira bek na un proyecto den cuido medico cu a resulta sumamente exitoso pa comunidad di Aruba y alabes a yuda baha gastonan medico durante e proceso.

E motibo principal pa cuminsa cu intervencion di cardiologia na Aruba na prome instante tabata pa trata pashentnan cu ta haya un ataca di curason. Anteriormente tabata manda nan exterior cu Air Ambulance y despues di 10 pa 12 ora nan ta yega na e centro caminda basicamente hopi biaha ta laat. Awendia cu ta brinda e servicio local, for di e momento cu e pashent haya un ataca, ta logra pa habri e ader den menos di 90 minuut, asina cardiologo, dr. Casper Laclé a duna di conoce. E ta un bentaha super grandi y akinan ta papia di un cantidad di mas o menos 60 pashent pa aña cu mester di e servicio den forma di emergencia.

PASHENT CU A RICIBI TRATAMENTO

Tres aña pasa, pa ta exacto dia 9 di april 2018, a trata e prome pashent den e compleho nobo di intervencion di cardiologia HOH. Tin cu bisa cu e proyecto aki tabata necesario pasobra tabata manda centenares di pashent afo pa e tipo di tratamento aki yama PCI.

E prome aña a trata 280 pashent. Na 2019 a trata un total di 351 pashent y aña pasa 349 pashent. E aña aki mirando e promedio di pashent pa siman, e ta bay ta mas cu 300 pashent. Loke ta sumamente interesante tambe ta cu despues di algun aña a cuminsa ricibi pashentnan di Boneiro tambe pa trata. Di cual ultimo luna nan, tin un pa dos pashent pa siman di Boneiro ta bin cerca nos pa ricibi tratamento.

EXPERIENCIA DI PASHENT

Por lo general hendenan ta hopi contento cu e tratamento. Ta purba di prepara nan miho posibel, asina George Rodriguez, enfermero specialisa den intervencion di cardiologia ta conta. Na momento cu e cardiologo detecta cu tin un motibo pa haci un cataterisacion, ta percura semper pa haci un pre-screening y ta duna informacion necesario pa asina trankilisa e pashent. Hopi biaha e pashent tin miedo, mirando cu ta trata e arteria di curason. Nan ta kere cu no por haci nada of no mucho cos mas despues di e tratamento. Sinembargo despues cu trata nan, nan calidad di bida ta subi. Nan por cana, haci ehercicio, tin un bida mas activo atrobe di loke na prome instante tabata menos.

DIFERENCIA ENTRE ARUBA Y EXTERIOR

E diferencia entre un pashent cu ta tuma tratamento na Aruba y exterior ta grandi. Na momento cu tin cu ta trata na Aruba, ta nifica cu ta haya un ayudo hopi mas rapido. Ora cu pashent tabata bay afo pa un tratamento di PCI por a conta cu mester bay sigur dos siman afo. Awo ta planea e observacion, caminda e pashent ta drenta mainta y pa merdia/atardi, e ta bay cas caba. Den dos pa tres dia e por ta bek na pia di trabao.

Mirando for di e punto di bista ey, tanto pa e pashent ta hopi bon, pero tambe pa e doño di trabao.

FUTURO

Te ainda nos no ta trata tur cos an Aruba. Pashentnan cu tin cu opera urason, tin cu bay den exterior. Pa loke ta futurota mirando e posibilidad pa haci operacion di curason localmente di un manera cu ta sostenibel. Pues di un forma cu e ta keda durante henter aña y no de bes en cuando un team ta bin yuda y despues nan ta bay. Aworaki tin e manera cu por combina operacion cu PCI pues e asina yama Hybrid Revascularisation. Y Hospital tin e infrastructura pa hasie pues e ta bira mas factibel.

