Tres aña di prizon pa tata cu tabata abusa di su dos yiu muhenan

AMSTERDAM, Hulanda- E homber Andreas W. di 48 aña, procedente di Meppel diaranson a haya tres aña di prizon pa a abusa di dos yiu muhenan desde cu esakinan tabata baby. Di e castigo, un ta condicional. Ministerio Publico a pidi 4 aña di prizon, di cual uno ta condicional.

Hues a tene cuenta cu e homber despues a admiti. W. mes a busca yudansa y ta arepenti di loke el a haci su dos yiu muhenan. No mas cu e no a termina su tratamento door cu e no por a sigui paga e gastonan di transporte.

Un di e yiunan, e mayor, na 2014 pa prome biaha a conta su mama di e abuso. E dia ey e mucha a haya educacion sexual na scol y a bin ripara cu loke a pasa cun’e, no ta normal. Despues di a scucha su yiu, e mama a entrega denuncia na polis. Pero e tempo ey polis no por a haci nada, ya cu no tabata tin prueba pa cu esaki y e yiu mes tabata demasiado doli pa papia di e asunto.

E tata a cuminsa abusa di su yiunan ariba e asina yama ‘papadag’ y despues, ora cu el a separa di e mama di su yiunan, e abusonan a sigui den weekend ora cu e muchanan tabata bin cerca dje.

CARTA

Despues di e declaracion di e yiu mayor, e abuso a bolbe mira luz di dia durante un sesion familiar. Un di e yiunan a skirbi den un carta tur loke e tata a haci cun’e. E carta a causa asina tanto conmocion den e famia cu e

For di un investigacion a bin sali afo cu e homber ta un pedofiel. E mester sigui cu su tratamento y a impone un contactverbod cu e victimanan. W. mester paga su yiunan un total di 15 mil euro pa daño y perhuicio.

