Recientemente a tuma lugar e di 10 y ultimo edicion di Kids & Teens Christmas Song Festival 2022 den Cas di Cultura.

30 participante cada un bunita bisti a sa di presenta nan cancion di pasco na papiamento riba un nivel halto acompaña pa un tremendo All Star Band y cu un sala completamente sold out. No por a falta e transmicion enbibo di e festival, caminda Aruba por a disfruta di e talento di nos muchanan y hobennan via diferente medionan di comunicacion tanto television, radio y medianan social. Un danki special ta bai na DiarioTV, masnoticia.com, 24ora.com, Noticia Impacto, Mas FM y tur otro media cu a cubri e bunita festival.

E aña aki e di 10 edicion di Kids & Teens Christmas Song Festival a wordo dedica na:

1. Edjean Semeleer, kende apart di ta un tremendo cantante, a sa di deleita Aruba cu diferente concierto durante e temporada di fin di aña di “Hey ta Pasco” y tambe ta un pilar pa sostene nos cultura cu su fundashon Go Cultura Foundation.

2. Tipico Katatumbo cu durante añanan a sa di deleita Aruba cu e dushi gaitanan di fin di aña. Loke ta resalta den Tipico Katatumbo conoci pa trece un tremendo ambiente y ritmo strak durante fin di aña ta con nan a inculca e amor pa nos tradicion di fin di aña na e hobennan y di e forma aki Katatumbo teeners a lanta.

Mester remarka cu e competencia y nivel di e participantenan tawata hopi halto cual un gradicimento ta bai na Aruba Bank, Prins Bernard Cultuurfonds Caribisch Gebied, Setar N.V., Departamento di Cultura Aruba y Total Finance pa por a hasi posibel cu tur participante por a risibi 4 training cu banda mas un training general y sin laga afo tur compania cu a pone bunita regalonan y premionan pa nos participante. Un danki grandi na e team grandi cu ta traha hunto pa un festival di calidad halto, na e huradonan cu a tuma e trabao dificil, na personal di Cas di Cultura y e publico dushi cu a apoya tur 32 participante.

Ganadornan categroia 4-7 aña:

Ganador absoluto:

Jayzianne Theodora

Cancion: un kerstboom di foam

2do lugar:

Alyna Henriquez

Cancion: Den un stal Cristo a nace

3er lugar:

Marileen Willems Cancion: Strea Bunita

Ganadornan categroia 8-11 aña:

Ganador absoluto: Sofia Campo

Cancion: Ta pasco awe

2do lugar:

John Maynard Wever Cancion: Celebra cu legria

3er lugar:

Hailey Koolman Cancion: Su angelnan

Ganadornan categroia 12-17 aña:

Ganador absoluto:

Jorienne Angela & Jaylon Machado Cancion: Señor ta existi

2do lugar:

Carl Anthony Petrocchi Cancion: Bolbe Cas

3er lugar:

Stephanie Quant

Cancion: Rumannan di mundo

4er lugar:

Caylee Pietersz Cancion: Pasco na cas

E festival lo wordo ripiti durante e dianan aki di fiesta na tur canal di television local.