Recientemente Dr. Horacio E. Oduber Hospital tabata anfrition di e di diesdos Dutch-Antillean-South American (DAS) Clinic of Rheumatology and Internal Medicine na Aruba. E simposio aki a cuminsa na Surnam y despues ela wordo organisa na Aruba y tambe na Corsow. Pa motibo di pandemia a salta aña 2020 y e aña aki a opta pa organisa e di diesdos DAS clinic aki na Aruba cu a resulta fantastico cu bon acogida. Dokternan di cas y specialista por a haya acreditacion pa nan participacion na e simposio.

Dr. Sandro Waterloo, internista y organisador di e simposio, a splica cu e topiconan cu a toca e biaha aki a elabora riba remedi, reumatologia, enfermedad infeccioso, geriatrico, enfermedad di tripa, HIV y hopi mas. A conta cu un total di 21 orador, di cual cuater a bin fo’i Corsou, un di Hulanda, mientras e demas tabata di Aruba.

Dr. Ken Berend, internista di Corsou, a enfatisa cu nan ta traha intensamente cu Aruba. Algun luna atras el a traha pa tres siman aki na Aruba y no tabata prome biaha. E tin un bon cooperacion cu Hospital y colega dokternan na medicina interno y reumatologia.

Dr. Ashley Duits, medisch immunoloog y director di bloedbank na Corsou y alabes consehero di bloedbank di Aruba, ta contento cu e simposio a concentra riba diferente topico. Un di nan tabata reumatologia, pero su contribucion como orador tabata referente enfermedadnan infeccioso. Specialmente a discuti uzo di vacuna y e pandemia di Covid-19. E tabata un di e oradornan cu a enfoca completamente riba e vacuna, di cual awendia tin vacunanan exitoso fabrica y disponibel den un tempo cortico cual ta algo bunita y remarcabel.

Colaboracion entre e islanan ta algo cu mester sigui traha riba dje. Un di e storianan di exito ta un colaboracion di mas di dies aña entre banconan di sanger entre Corsou y Aruba. E uzo di programa ta similar, e uzo di IT ta similar y nan ta sostene otro. Un di e topiconan cu constantemente nan ta trata ta e demanda nobo pa calidad ora di trata enfermedadnan infeccioso y con pa haci uzo mas eficiente di sanger. No tin solamente Covid-19 pero ta atende hunto tur enfermedad infeccioso manera zika, dengue y chikungunya. Miho e banconan di sanger ta prepara den islanan chikito, mas opcion nan tin pa enfrenta y trata e enfermedadnan.

Dr. Duits a splica tambe cu tin un tecnologia nobo di cual Aruba y Corsou ta e prome nan den henter Reino Hulandes pa haci uzo di esaki. Ela conta di e resultado exitoso di esaki door di e test ‘reduccion di patologia’. Esaki ta un tremendo avance pa siguridad y aplicabel den un escala chikito manera tin na Aruba y Corsou. E colaboracion tremendo a haci esaki posibel na nos islanan.

E evento “12th Dutch-Antillean-South American (DAS) Clinic of Rheumatology and Internal Medicine” un bes mas tabata exitoso. Ta gradici tur orador y organisador na e diferente isla pa haci esaki posibel. Sin un colaboracion extensivo e simposio lo no tabata uno asina fructifero.

