E palacio di Domino aya na Kudawecha, e mundialmente famoso Domino Square Garden, a clausura nan exitoso temporada 2023 c’un candeloso torneo “Nos cu Nos’, caminda un biaha mas e creme de la creme di Team 99 a presenta pa wak ken ta bay cas cu e basketnan “monster” cu tin como premio tur aña. Manera semper, entrada tabata completamente gratis y durante ful e torneo, ham y calacuna tabata skeiro rond totalmente por nada.

Mescos cu tur biaha, e torneo ta ser parti den dos grupo. Uno t’e veteranonan, djacanan di caña bakia caba, cu lo bataya otro pa wak ken ta bay cu e corona. E otro grupo ta dje “young blood” nan, e “upcoming generation” cu tin cu hiba Team 99 rumbo pa weganan olimpico na Verwegistan 2040!



Den e categoria “Veterano”, a sali triunfador nada menos cu e “cientificonan” den domino, esta Tico Velasques y Ronny Tromp. Como sub-campeon a keda e conocido Dr. Tico Dirksz y e famoso “Hollandse Nieuwe”, Dr. Ronald.

Den categoria “Nos Futuro” a sali triunfador nada menos cu e guy cu ta bariendo cu tur premio, esta Jeff Ruiz, hunto cu su patna Mark Yarzagaray. Na di dos luga, por cierto despues di un wega yen di high tension, a keda Jeremy cu su compinchi Chicks.

All in all shonnan, un exitoso clausura di un aña 2023. Team 99 ta desea ful comunidad di Aruba un feliz y prospero 2024!