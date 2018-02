Treciendo e mucha bek Aruba, a pone cu a mucha a bay atras

Sra. Jesseline Krosendijk, kende hunto cu su tres yiunan a haya nan mes envolvi den un accident na Catiri, pa cual e muchanan mester a wordo transporta cu urgencia pa hospital. Riba conseho medico, despues e muchanan a sali cu Air Ambulance pa Colombia.

Despues di a keda pa algun luna na Colombia, ariba conseho medico un biaha mas, a dicidi cu e terapia cu e criaturanan ta hayando na Colombia, por ricibi esaki na Aruba mes. Pero a resulta cu esaki no ta e caso. Un di su yiunan, esun di dos, ta esun mas malo. E no ta ricibiendo su terapianan, cual pa Sra. Krosendijk, ta haci cu e mucha ta bay atras.

Aki na Aruba, na parecer di Sra. Krosendijk, nan no sa con pa trata personanan manera su yiu. Un ehempel di esaki ta ora cu na Januari ultimo, e peg di e yiu di mester a wordo cambia. Pero prome cu hospital a manda su yiu cas, nan a bis’e cu e mester bin poli pa nan haci esaki pe mucha. E pegnan cu e mucha ta uza hospital no tin y a pone uno mas grandi pe. A dicidi di bestel algun peg for di exterior, via un compania local, pero esun cu yiu ta uzando, nan no ta wordo bestel mas.

Segun Sra. Krosendijk, si su yiu a keda un poco mas Colombia, e mucha lo tabata hopi mas miho. Lo e tabata cana y papia caba. Aki na Aruba su yiu no ta hayando e tratamento necesario.

Dr. Arthur Vallejo a bin bishita Sra. Krosendijk su yiu, cu a keda di busca un manera pa yuda e mucha den su terapia. Pa Sra. Krosendijk, e situacion ta pisa pe, ya cu e no por focus ariba un yiu so, ya cu e mester focus ariba tur tres. Ta hopi dificil pa Sra. Krosendijk bin na aanmerking pa haya bijstand, y a dur’ e dos luna pa haya un papel di Sociale Zaken.

Por ultimo Sra. Krosendijk a pidi na comunidad, pa un hende cu kier coopera y yuda, ya cu su yiu kier lanta y e mester su terapianan. Pero esaki ta hopi dificil aworaki, mirando e situacion di Kyrene. Mucho speransa e no tin si AZV lo yuda, pa cual e ta haci apelacion ariba comunidad, pa dunanan un man pa nan por hiba e criatura Colombia pa su terapia.

Esun di 4 aña e ta den bon estado, e ta bayendo scol. E di dos ta bayendo scol, actualmente su lesnan ta hopi atras ya cu tur cos e mester siña di nobo. E no ta uzando su man corectamente manera mester ta. E mester siña uza su man links. Pero esun di mas grave, ta su yiu di 9 aña. Ora el a bin Aruba, e no tabata por a move. Door di e terapianan cu Sra. Krosendijk mes ta dunando e, por wak un mehoransa den su situacion fiscio. Pero e mester di mas terapia pa por cana, e ta den un stoel special. Esey famia mes a maneda buske di Colombia. E no ta move ni papia. Por bisa cu e ta lam. E mester su terapianan, segun Sra. Jesseline Krosendijk, mama di e muchanan. E ta pidi tur cu kier yuda, pa yudanan, pa nan por haci algo pa e mucha por bay Colombia pa haya terapia.

Scol a acerca Sra. Krosendijk y ofrece pa yuda den tur loke mester, tambe Fanny di CrossFit a ofrece su yudansa. Un tanta di e criatura ta bezig cu instancianan, y tambe mas persona cu ta dispuesto pa yuda pa bende cuminda etc. Nan ta wardando riba Dr. Vallejo, pa nan haya un budget, pa wak cuanto placa mester pa por haya su terapia. Si ta pa Sra. Krosendijk e lo ker bay bek e mesun clinica na Colombia, ya cu e dokternan ainda tin su file y tambe Sra. Krosendijk sa tur ken ta e dokternan cu a trata su yiu nan Colombia.

Esun cu kier yuda por tuma contacto cu Sra. Krosendijk, na nr. 566-5619 of e tata 568-2062. Of subi su Facebook page, Jesseline Krosendijk.

Comments

comments