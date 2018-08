Trayecto pa hobennan den bijstand ‘riba caminda pa trabou’

Facilita e caminda pa hobennan den bijstand por medio di guia y training pa asina nan logra haya un trabou satisfactorio of pa termina nan estudio y sali for di e situacion di bijstand. Esaki ta meta di e proyecto-piloto ‘riba caminda pa trabou’ cu Departamento di Asunto Social a cuminsa cu ne na december di aña 2017.

Trayecto

Despues cu e hoben wordo selecta, ta sigui un dia di informacion general tocante e trayecto cu e ta formando parti di dje. Despues di e dia di informacion, ta tuma luga un combersacion di admision individual bastante intensivo, den cual un test psicologico di personalidad ta wordo haci, pa asina haya mas informacion detaya di e persona. Despues di e parti aki, cada hoben ta sigui un tayer y training riba tereno di asertividad, motivacion propio y tambe ta siña con pa skirbi carta di solicitud y un CV.

Na e momento aki si e hoben ta desea, e por sigui un curso na EPE of e por sigui un estudio fiho pa asina profesionalisa su mes. E hobennan cu mester di mas guia prome cu nan por yega na un trabou, lo ricibi esaki como parti di e trayecto. E hoben cu ta sinti su mes cla pa bay traha, ta cuminsa cu un ‘stageperiode’ di 2 of 3 luna; esaki ta depende di e doño di trabao y e circunstancianan di e persona. E fase di busca y solicita ta sosode den colaboracion cu Departamento di Labor (DPL). E guia prome, durante y despues di su ‘stageperiode’ ta wordo duna door di Departamento di Asunto Social.

Resultado di e prome grupo

For di 17 hoben (17 – 24 aña) cu a inicia den e proyecto-piloto na december 2017, tres(3) hoben a logra haya trabao y asina por a sali for di nan situacion di bijstand. Cinco(5) hoben riba nan mes a dicidi di sali for di e trayecto pa asina sigui busca trabao riba nan mes y dos (2) hoben a dicidi di sea sigui cu nan estudio of cuminsa un estudio y/o cursonan pa asina profesionalisa nan mes y a lo largo logra haya un trabao cu guia. Actualmente tin un grupo di shete(7) hoben cu ainda ta den e trayecto y ta cay den e categoria “moeilijk bemiddelbaar”. E ultimo categoria aki ta un categoria unda cu mester di un guia mas intensivo prome cu por logra cuminsa traha.

Di dos grupo: ‘mamanan soltera’

Recientemente a cuminsa cu e di dos grupo di hobennan consistiendo di mamanan soltera. E grupo aki ta consisti di 25 hoben. E hobennan aki tambe lo participa den e trayecto yama ‘riba caminda pa trabao’. Actualmente e di dos grupo aki ta den e fase di combersacion di admision individual. Mas despues Departamento di Asunto Social lo duna un update riba e dos grupo aki.

Team Jongerenloket

E team di ‘jongerenloket’ na Departamento di Asunto Social ta consisti di, projectcoördinator sr. Efraim Suurendonk, projectleider sra. drs. Marisol Krosendijk, y project administratieve medewerkster sra. Sheilah Odor.

E proyectonan aki ta di gran importancia pa e comunidad di Aruba. E meta di Departamento di Asunto Social ta pa logra saca hobennan for di e circulo vicioso di bijstand, door di guia, motiva y ofrece e toolnan necesario pa nan por logra esaki.

Comments

comments