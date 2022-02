Recientemente, Aruba hunto cu Hulanda a yega na un acuerdo bilateral pa loke ta trata e Pakete Nacional (Landspakket) cu lo mester wordo introduci pa asina fortifica y sigura e stabilidad financiero, economico, institucional y social di Aruba. Minister Xiomara Maduro ta subraya cu e obhetivo principal ta pa ekipa nos pais pa futuro caminda cu no solamente Aruba lo por tin un finansa publico saludabel pero tambe solido pa asina por absorba cualkier impacto externo manera e pandemia di COVID-19 independientemente. Manera conoci, e ultimo añanan Hulanda a duna Aruba sosten financiero pa asina Gobierno por a cumpli cu comunidad pa loke ta e consecuencianan cu e pandemia a trece cu ne. E acuerdonan cu Hulanda ta encera tambe pa introduci reformanan riba diferente tereno den e añanan nos dilanti, di cual e reforma fiscal ta forma parti di nan. Reforma Fiscal ta un pakete di diferente cambio riba tereno fiscal cu lo encera tambe introduccion di un sistema di BTW. En conexion cu esaki a realisa estudionan y asina determina kico ta e structura di reforma cu mester atene na dje segun normanan internacional y di bon gobernacion. No obstante cu e condicionnan pa e reforma ta mara na un acuerdo financiero, esaki ta brinda un oportunidad unico pa cambia rumbo di nos pais atraves di modernisacion y simplificacion di nos sistemanan di impuesto, pa medio di participacion absoluto di henter comunidad mientras cu ta pone Aruba tambe riba tarima internacional pa loke ta por ehempel e recomendacionnan di IMF y OECD. E reforma fiscal aki ta uno historico pa pais Aruba y participacion di gremio y henter comunidad ta esencial pa yega na un propuesta di un sistema di impuesto nobo y sostenibel den bienestar general di nos pais. Sosten social y administrativo ta un condicion indispensabel pa por logra un implementacion exitoso di e procesonan di impuesto. Departamento di Impuesto (DIMP) ta e departamento di gobierno cu tin e encargo pa dirigi y ehecuta e proyecto “Reforma Fiscal” y tin e mandato oficial pa inicia e encuentronan cu diferente gremio tanto di sector priva como di sector publico. Den e dianan venidero, DIMP lo manda e invitacionnan pa diferente stakeholder, pa asina inicia cu e sesionnan informativo y importante encuanto e reforma fiscal cu ta na caminda. Minister di Finansa ta subraya cu e proyecto “Reforma Fiscal” ta uno sumamente importante pa Pais Aruba. Gobierno di Aruba kier mantene transparencia durante henter e proceso y lo mantene nos comunidad bon informa tocante di e desaroyo di e puntonan manera menciona den e Plan Nacional. Asina nos comunidad henter por participa na e desaroyo di e reforma y ta debidamente na altura di tur e cambio y consecuencianan cu e reforma lo trece cu ne. Na final di dia, nos ta un Aruba y hunto nos por logra un sistema di impuesto cu ta mas simpel, husto, practico y sostenibel no solamente pa e generacion actual sino tambe pa nos futuro generacionnan.

