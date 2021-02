Traspaso automatico di tur pashent di dokter Kelvin Cayama-Perez

Alrededor di 2300 pashent ta wordo traspasa automaticamente pa dokter P.J.G. Tjon Kon Sang

Entrante 1 di maart 2021 tur pashent inscribi cerca dokter di cas Kelvin Cayama-Perez ta wordo traspasa automaticamente pa un dokter di cas nobo, dokter P.J.G. Tjon Kon Sang. Motibo di e traspaso automatico aki tin di haber cu e contracto entre AZV y dokter Kelvin Cayama a finalisa segun peticion di dokter Kelvin Cayama-Perez mes.

AZV ta gradici dokter Kelvin Cayama-Perez pa su cuido cu el a duna tur asegurado di AZV desde inicio di AZV te cu awe. Na mes momento AZV ta desea dokter Kelvin Cayama tur cos bon den e recuperacion di su salud.

Traspaso automatico pa dokter P.J.G. Tjon Kon Sang

Pa garantisa e continuidad di cuido medico, dokter P.J.G. Tjon Kon Sang ta tuma e practica over y ta brinda servicio for di e mesun adres, esta Katunastraat 11, telefon 5832772. Dokter P.J.G. Tjon Kon Sang ta un dokter di cas Arubiana di 38 aña di edad. El a studia na Hulanda unda el a specialisa den 2010 den cuido medico di emergencia, SEH arts KNMG. E añanan despues el a haya hopi experiencia den e ramo aki trahando pa Albert Schweitzer Ziekenhuis. Su amor pa Aruba ta grandi y na aña 2017 el a dicidi di regresa pa dedica su mes na cuido medico di su isla stima y tambe a dicidi pa specialisa pa dokter di cas. Dokter P.J.G. Tjon Kon Sang ta domina e idiomanan Hulandes, Papiamento, Ingles y Spaño.

Servicio ta sigui

E oficina lo ta accesibel via telefon, whatsapp, email y website. Pashentnan lo wordo yuda via e assistentenan di dokter of dokter mes. E oficina ta habri di dialuna pa diabierna di 8am-12:30pm y di 1:00pm-3:00pm. Telefonicamente ta accessibel entre 7:30-10:30am y 1:00pm-3:00pm. AZV ta recomenda tur pashent pa haci uzo di e oportunidad y ora bira malo pa yama na e oficina di dokter P.J.G. Tjon Kon Sang prome ya cu ta traha a base di afspraak (cita).

Procedura si no ta di acuerdo

Pashentnan lo ricibi dentro di poco un carta tocante e traspaso automatico. Solamente den caso cu e pashent no ta di acuerdo cu e traspaso automatico pa e dokter di cas cu AZV ta asigna, e ora e pashent por haci un cambio di e dokter di cas di su propio escogencia den luna di maart.

Comments

comments