E contracto entre Organo Ehecutivo AZV (OE AZV) y dokter di cas N. Yagua-Velasquez a termina. Nos ta gradici dokter di cas N. Yagua-Velasquez pa tur e añanan di servicio medico cu el a brinda na nos aseguradonan. Entrante 7 di januari 2022 tur pashent di dokter Norma Yagua-Velasquez ta wordo traspasa automaticamente pa Cas Di Dokter HOH (HOED) cu ta keda na Caya Punta Brabo 13. Pa ricibi servicio medico e pashent mester yama prome. E number di telefon ta 5274940.

Mencion den AZV app

E asegurado cu tin e AZV app por wak den e AZV app cu e ta inscribi awor na Cas di Dokter HOH (HOED). Pa esaki, bo ta bay den e Menu y scoge pa → E dunadonan di cuido di…y scoge pa → Dokter di cas.

Recomendacion

AZV ta recomenda tur asegurado pa download e AZV app y asina registra pa bo digi ZorgPas. Bo persona ta bay den Google Play Store of Apple Store pa download door di primi e boton install. Sigui e preguntanan pa registra pa bo digi ZorgPas. Den caso cu bo no ta logra, libremente por comunica cu nos pa haya ayudo via [email protected]

