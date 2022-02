Durante siman cu a pasa por a mira riba rednan social diferente video unda ta puntra ciudadanonan over kico nan sa di nos desperdicio aki na Aruba. Un segmento sumamente interesante cu por wak via e pagina social di “Trash to Cash” Waste Management Solutions. E meta tras di esaki ta pa informa y educa nos comunidad di e diferente tipo di desperdicio, maneranan di procesa esaki y diverso uzo pa e materialnan procesa cual varios compania ya caba ta utilisa. Di parti di gobierno ta importante pa stimula mas negoshi pa explora e balor cu e materialnan procesa di reciclahe por tin, pa asina tambe mas por participa na e solucionnan grandi den Aruba su maneho di desperdicio. Tur esaki ta en conexion cu e fecha di 22.2.2022 unda cu Minister di Naturalesa, Sr. Ursell Arends, lo anuncia kico ta e idea tras di di “Trash to Cash” Waste Management Solutions y con ta mira e proximo pasonan den e proceso di mehoracion di nos maneho di desperdicio. Keda pendiente pa mas di e Q&A den e dia nan binidero unda cu lo puntra mas ciudadanonan riba caya nan conocemento over di nos maneho di desperdicio aki na Aruba.

Comments

comments