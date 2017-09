Trash by Ronchi cu coleccion ‘SOLOBYRONCHI’

Ronchi De Cuba ta conoci pa su uso di color y estampado combina cu estilona cu ta duna realse na e ser femenino. E diseñador a lanza, na 2017, un linea exclusivamente obtenible na su retail store esta TRASH Store. Un marca local cu ta presenta estilo na “island chic” pa sizenan Small te cu 3XLarge. “Mi ta di un isla…den mi opinion di e isla mas fantastico na mundo. Mi a lanta cu e colornan, energia y vibracionnan di Aruba y esakinan semper a fungi como un fuente di inspiracion pa cu mi coleccionan” Ronchi ta duna di conoce na momento di papia di su marca #SOLOBYRONCHI. E coleccion berdaderamente ta representa e caracteristicanan di un bida ariba isla y e modernismo actual. Un combinacion no hopi mira hasiendo e marca aki uno sumamente unico y diferente. “Mi inspiracion mayor ta e hende muhenan den mi bida”.

“Di mi famianan pa amiganan pa conocirnan of simplemente un hende muhe cu ta sigur di su mes y no ta sigui niun hende”, Ronchi ta duna di conoce. E estampadonan di #SOLOBYRONCHI ta varia for di sumamente estrambotico y colorido pa mas abstract y minimalista pero si gran mayoria di piezanan tin un estampado y un sinti di color. Actualmente e coleccion nobo a caba di yega y ja ta den TRASH Store. E inspiracion ta uno cu ta bin di un varieda di epocanan for di decada ’70 te na Grunge durante decada ’90. Ronchi ta informa cu logicamente e cortenan y estilo ta completamente al dia cu tendencianan actual y e inspiracion ta refleja mas den e estampadonan y colonan cu a wordo usa pa e grupo nobo aki di #SOLOBYRONCHI.

Un y tur ta keda invita pa bishita TRASH Store pa asina mira e coleccionnan di moda cu e boutique ta ofrece y tambe mira e piezanan di #SOLOBYRONCHI den e pop up shop cu ta situa den TRASH Store mes, situa na playa na Sibelius Straat # 8 TRASH Store ta habri di 10am pa 7pm di Dialuna pa Diasabra.