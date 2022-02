Actualmente como 26% di tur desperdicio procesa na EcoTech ta plastic. Aunke e cantidad di plastic pa 2019 tabata 15 ton, esaki no ta inclui desperdicio ricibi for di casnan residencial. Pa compronde e magnitud di nos uzo di plastic, prome cu a introduci e ley pa prohibi saco di plastic na 2017, Aruba tabata uza 30 miyon di e saconan aki anualmente. Di parti di gobierno ta importante pa stimula mas negoshi pa explora e balor cu e materialnan procesa di reciclahe por tin, pa asina tambe mas por participa na e solucionnan grandi den Aruba su maneho di desperdicio. Den caso di plastic, tin varios compania/organisacion cu ta colecta, procesa of reuza mayoria tipo di plastic. Prome cu reenforsa legislacion, mester crea e fundeshi solido den comunidad caminda tin infrastructura – diferente organisacionnan – pa procesa tur e diferente tiponan di desperdicio, incluyendo plastic, glass, metal, palo y mas.

Den e simannan binidero tur persona por haci un “pitch”, un proposicion di con pa yuda reduci e cantidad of cambia e destino di nos desperdicio via un video cortico na e website www.trashtocasharuba.org. Asina aki Minister Ursell Arends kier traha hunto cu esnan cu tin un idea concreto pa colecta y/of procesa diferente tipo di material, y tambe esnan cu ta interesa den traha cu material procesa. Gobierno tin como meta pa catalisa actividadnan di reciclahe y economia circular mas pronto posibel, y mester henter comunidad su colaboracion pa tuma e pasonan necesario. Minister Arends a splica cu unabes tin partnernan den comunidad cu ta haci e trabou di procesamento, lo continua na proximo fase den e maneho nobo di desperdicio: legislacion manera un “Waste Policy” cu ta bai reenforsa tur esfuerso den maneho di desperdicio.

Bishita www.trashtocasharuba.org pa haya sa mas kico ta rekeri pa asina bo tambe por pitch bo idea!

