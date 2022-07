Voluntarionan hoben a haci un prueba di funcionamento pa e programa vacacional di MANA na klooster di Imeldahof y a goza masha hopi. Nan a duna nan opinion y ideanan pa asina e actividadnan bira mas pret ainda. Esaki ta pa e muchanan di camps cu lo participa na e programacion na Noord den proximo simannan di vakantie.

Pa hopi aña caba MANA tin e custumber y experiencia pa ofrece programanan tematico pa muchanan den vakantie. Cada biaha ta traha un programa specifico pa asina muchanan por siña un poco di nos herencia cultural pa medio di actividadnan recreativo y saludabel.

E biaha aki a opta pa hacie na e localidad di e convento na Noord unda MANA tin su exposicion temporario “Lazonan Caribeño, hendenan conecta, antes y awor”. Un exposicion cu ta hopi interactivo y apto pa muchanan y cu ta conta e historia di e tempo cu e prome europeano a bin Caribe, pero for di punta di bista di e Indjannan. E ta un compilacion di resultadonan di un investigacion cu a tuma lugar pa un team grandi di expertonan den Caribe y Hulanda, na cual e arkeologonan di Aruba tambe a participa.

Na Klooster di Imeldahof tin un hardin y hasta un pida mondi acerca unda por ofrece un programa den aire libre pa asina e muchanan por goza hunto di e experiencia na un manera saludabel. Door cu e areanan ta sea pafor of den patio den un dushi brisa.

E programa ta consisti di diferente partinan unda muchanan lo stimula nan creatividad, imaginacion y movecion. Pa e programa aki, cu ta riba dia 25, 26, 28 of 29 di July tin algun cupo habri ainda, pues yama 582-8979 pa registra. E programa ta pa muchanan di 6 pa 12 aña y ta pa full 1 mainta di 8 pa 12’or y ta encera coi bebe, snacks y tur material. Pa esaki ta pidi solamente afl15,- pa mucha pa mainta.

Tambe ta duna e oportunidad pa bishita e exposicon ‘ Historia di parokia di Noord’ y e bunita kapel di Bethania cu ta den e mesun edificio aki.

Mas cu claro tin e oportunidad pa camps of otro grupo pa book un programa adapta, di maximo 2 ora, pa pasa un dushi rato na Klooster di Imeldahof.

Pa haci un booking of pa mas informacion, yama 582-8979 of contact nos via Facebook Museo Arqueologico Nacional Aruba y National Archaeological Museum Aruba.