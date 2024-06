Ultimo siman aki sindicato cu ta encarga cu e trahadornan di Arubus e transporte publico ta purbando pa yega na mesa cu gerencia pa loke ta structuracion den nan salario. NO ta un secreto cu Arubus ta un di e companianan cu ta mas peso pa e caha di gobierno y e empresa pa añas ta den decadencia hopi debe y poco na entrada. Momento cu cende e bus tin gasto ta core, gasoline, mantencion no ta barata. Un bus no ta barata. E ultimo busnan cu a keda busca a resulta bon algun aña pero ya tin varios problema, tin biaha airco no ta funciona, of ta stop di traha den careda, e bel ta stop di funciona, tin biaha trahador mester baha caminda paga y cende e bus bek y asina por sigui menciona. E transporte publico ta keda e prioridad pa nos isla, tanto turista cu ta haci uso di bus pa bay sea San Nicolas of area di hotel y of e trahadornan cu ta traha na Hotel ta usa e transporte di Arubus pa yega nan destino.

Debi cu ainda trahadornan no a yega na un acuerdo cu gerencia y no ta scuchando nada di parti di Gobierno e minister encarga cu transporte publico kico lo bay haci pa yuda Arubus ta pone cu trahadornan ta pone trabou plat 6:30 te cu 8:30 mainta pa demostra nan mal contento hunto cu nan sindicato.