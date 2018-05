Transporte publico ta social pa cual mester elimina BBO riba esaki

Un chauffeur di autobus, cu ta core e ruta Playa-San Nicolas a trece su punto di bista dilanti, bisando cu nan ta duna un servicio y no ta bende un producto. Por lo tanto e no ta kere cu tin cu paga BBO di nan saco si nan no ta cobra esaki na cliente. Den bida tur cos ta posibel si tin boluntad di ambos banda. Sr Albert Angela, chauffeur di B 19 ta amplia ariba esaki.

Rond di mundo transporte ta social y mester compronde esaki pasobra cu usuario ta esun cu ta bay pag’e. E miho solucion, segun Sr. Angela, ta pa sinta na mesa cu e ministernan di Finanza y Transporte pa elimina esaki completamente paso e ta cay pisa riba e transportista publico. Na fin di aña tin manda aanslag aden.

Con por ta cu ta haya cobranza di algo cu nan no ta cobra na e pasaheronan y cu un situacion cu ta asina dificil caba cu nan tin cu pone por lo menos 12 oranan for di nan cas pa al menos make it cu e gastonan. Hopi hende ta kere cu nan ta gana hopi placa y no ta asina.

Conductornan di bus tin famia tambe y mester duna tempo na nan famia pasobra e ta e nucleo di un comunidad. Gobierno a bin y a bay, Ministernan tur ta papia bunita y haci net nada, caminda cu si por sinta na mesa como hendenan grandi por pone un cos den otro pa elimina e bbo completamente pa transporte publico. Paso asina e prijs di transporte publico por baha y tur ta bay beneficia cu esey. Asina Sr. Angela, di B- 19 a splica.

