Inglatera- 10 aña pasa ariba un 27 di december 2012 a tuma luga e prome transplante di man na Inglatera. Despues di 10 aña a tuma luga un entrevista cu e pashent y e ciruhano cu a haci e trabou aki pa prome biaha den historia na 2012. Algun reaccion cu ta bin for di e pashent nan ta cu nan ta siña balora cu e cosnan mas chikito cu nan por bolbe haci pa yuda nan mes, por ehempel, skeiro cabey, saca placa di tas of cartera, yena un glas cu awa. Te cu awor e hospital universitario di Leeds ta e unico sede unda cu ta haci transplante di man na Inglatera.

No ta facil pa haya hende cu ta haci donacion di man di famia nan. Tampoco e no ta registra den e lista di donacion di organo. Dor cu e aspecto fisico y e aceptacion psicologico ta hunga un rol hopi importante den e exito un transplante, e man mester ta compatibel cu e persona mescos cu cualkier otro organo pa e funciona. E recuperacion di e transplante por dura dos pa tres aña y pa mucha ainda no tin e posibilidad aki.