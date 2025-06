Parlamentario Stephany Sevinger a pone enfasis e situacion preocupante den AWSS (Aruba Wastewater System N.V.). Reportenan reciente ta indica serio problemanan financiero, peliger di bancarota, contaminacion ambiental y falta di transparencia. Minister Dowers actualmente ta investiga ken ta responsabel pa e maneho negligente y Sevinger a insisti cu e pueblo tin derecho di haya respuesta cla y consecuencia real.

Segun informe di CAFT, e privatisacion di AWSS a representa un gasto extra di casi 200 miyon florin di interes. E fondonan pa paga e debe actual ta uno insostenibel y CAFT ta premira posibel bancarota of gobierno lo mester tuma medida pa cubri esaki. Dicon no a haya e placa como bestemmingsbelasting pa evita e gasto innecesario.

Ademas, e Tourist Sustainability Fee di $20 pa turista ta generando 45 miyon florin pa aña, pero no tin resultado visibel. Turista ta sigui paga mas di un bes pa aña debido na un sistema cu no ta reconoce paspoort. Sevinger a cuestiona: si AWSS ta haya tanto ingreso, dicon problema di RWZI no a wordo resolve ainda? Ken ta controla e fondo y unda e placa ta bay?

Den programa di gobernacion, ta inclui plan pa amplia RWZI na Parkietenbos y mud’e di Bubali p’ey, seca y recicla e sludge, y elimina descarga di awa contamina den lama. Pero Sevinger kier mas claridad riba impacto ambiental, plan di mantenemento y implementacion real di e medidanan menciona. E ta expresa inkietud tambe riba estado di e insinerado, cu ta for di funcion y e existencia di mas cu 50 container cu desperdicio medico cu ta representa un riesgo serio pa salud publico y turismo. E ta pidi claridad urgente: con e sistema actual ta, si mester reemplasa e insinerado y kico lo pasa cu e containernan?

Finalmente, Sevinger kier sa con gobierno ta avansa cu un posibel inversion den Waste-to-Energy, of si tin alternativa moderno pa pone un fin structural na problema di maneho di desecho. “Nos pueblo tin derecho na claridad, transparencia y un ambiente saludabe. Esaki ta cuestion di responsabilidad,” el a conclui.