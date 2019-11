Transparencia completo den negociacion di prestamo cerca gerancianan di Utilities Aruba, Elmar y WEB

Recientemente a sali publicacion di un club (vereniging) di trahadornan di WEB cu ta bin cuestiona e transparencia di un negociacion di préstamo. E club aki no ta un sindicato pues no ta pas den nos structura di nos statuut.

E prestamo aki ta un prestamo, consolida, pa Utilties Aruba, Elmar y WEB.

A wordo hasi un escogencia pa consolida e préstamo entre e tres companianan pa motivo cu bo ta haya un volumen hopi mas grandi cu hopi mas dekking financiero y asina bo por exigi un mihor condición di préstamo.

Di acuerdo cu mocion di Parlamento cu ta pidi pa un fusie entre web y elmar un prestamo consolida ta un exigencia. Un fusie cu lo tuma basta tempo pa realisa y ta un proceso basta complica na unda tur trahador mester por keda cu nan derecho.

E discusionan pa un prestamo asina ta data di basta tempo pasa y ta na mei 2018 sr. Frank Hoevertsz a firma un acuerdo cu un companía cu yama Finance Quest pa actua como arranger. Pues un consehero cu mester bai traha un business plan, reken model y contract pa acerca e banconan pa pidi nan pas enscribi pa un prestamo.

Negociancionan riba e prestamo a cuminsa draai na comienzo di januari 2019 despues cu WEB a firma un acuerdo cu Wartsila y tabata conocí cuanto placa lo mester tin pa e proyecto ey. Un proceso di préstamo cu ta asina grandi y tin tanto banco envolví ta normalmente un proceso basta largo.

E status di e prestamo ta : tur contract ta cla, gobierno a duna e cartanan cu nan mester a duna y e unico cu falta ta un licencia di devisas di CBA, Banco Central di Aruba. E peticion pa e licencia aki a wordo entrega 13 maart 2019.

Una vez e licencia drenta ta firma e acuerdo entre e banconan y Utilities Aruba, WEB y Elmar.

Por cierto mi por bisa cu e prestamo aki ta esun cu mas mihor interest y condicion pa nos, Utilities, WEB y Elmar cu ami a yega di experiencia.

Pa bin bek riba e publicacion no por ta asina cu un club ta bin purba negocia of publica den media riba esaki. Negociannan di prestamo cu banconan no ta wordo publica den media; esaki simplemente no por.

Gerencia di Utilities, WEB y Elmar ta activamente envolví den henter e proceso aki hunto cu e banconan local y international (lenders). Pues, den tur tres gerencia di e companianan tin transparencia total.

Tin masha hopi mail a bai y bini den cual tur mail, en especial WEB su gerencia y abogado, ta envolví.

E principio basico di un prestamo ta e credibilidad di e borowers ( UA, WEB y Elmar) cerca e banconan.

Haciendo publicacionnan manera a sali ayera definitivamente no ta contribui na esaki.

Lo ke ta trata situacion financiero di WEB mi mester bisa cu WEB tin suficiente fondo pa cumpli cu su obligacionnan di payroll, operation etc. Esey nunca Utilities lo permiti pa esaki corre peliger.

