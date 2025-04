Diabierna atardi a mira candela y huma ta bay halto riba tereno di daltra na Barcadera net pega cu e waf e peersonanan riba e tereno a pidi yudansa di brandweer debi cu ta un transformer grandi.



Brandweer y Polis a keda poni na altura di biaha, unidadnan di bombero a presenta y berdad a constata cu tin un candela grandi pero tabata un transformer grandi so tabata na candela y a saca tur e huma. E personal a informa bomberonan cu ta un transformer saca di web cu no ta den funcion mas esaki ta. Ta desconoci cu si tabatin azeta y of otro tipo di quimico cu a causa e candela aki. Polis tambe tabata presente pa pone su mes na altura pero e candela tabata domina y no tabatin ningun peliger pa ningun hende. Bomberonan a domina e candela aki te final.